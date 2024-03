Taycan Turbo GT, la Porsche elettrica da 1.000 cavalli è quasi pronta

Porsche ha dato un assaggio della sua nuova versione ad alte prestazioni della Taycan, offrendo uno sguardo oscuro al suo profilo imponente per farci venire immaginare la variante finale in vista della presentazione della prossima settimana. Zuffenhausen ha dichiarato che il nuovo veicolo elettrico, definito come "la Taycan più dinamico di tutti i tempi", sarà svelato l'11 marzo alle 8:00 EST. Dato che il teaser mostra il conducente con un casco e l'auto con un notevole spoiler posteriore, è ragionevole presumere che si tratti della Taycan che ha battuto la Tesla Model S Plaid sul Nurburgring, registrando un tempo 18 secondi più veloce e rimanendo solo tre secondi dietro al record assoluto di veicoli elettrici detenuto dalla Rimac Nevera.

Abbiamo visto in diverse occasioni una versione ad alte prestazioni della Taycan testata sul Nordschleife, ma finora sono state fornite poche informazioni ufficiali. Al momento, i rapporti più recenti indicano che questa versione di punta sarà chiamata Taycan Turbo GT e potrebbe produrre fino a 1.000 cavalli. Rimane da vedere se questa potenza sarà distribuita sull'asfalto attraverso due o tre motori, ma l'intelligente distribuzione di potenza non è l'unica caratteristica che renderà questa Taycan la migliore finora.

Oltre ai cambiamenti estetici evidenti come il grande spoiler posteriore, le foto spia rivelano anche un'ottimizzazione dell'aerodinamica del sottoscocca, e ci aspettiamo modifiche alle sospensioni specifiche del modello, freni in carbonio-ceramica e ruote uniche avvolte in gomma ad alta aderenza.

Per quanto riguarda l'interno, possiamo aspettarci sedili Recaro e ulteriori finiture in Alcantara e fibra di carbonio, ma nessuna delle nostre fonti ha ancora catturato immagini chiare dell'abitacolo. Mancano solo pochi giorni alla presentazione, quindi l'attesa è quasi finita e presto le nostre speculazioni verranno confermate o smentite.

Dopo la presentazione della gamma Taycan standard per il 2025 un mese fa e il lancio della prima Macan elettrica poco prima, Porsche sta intensificando costantemente i suoi piani per i veicoli elettrici.