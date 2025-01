Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S, cosa mi piace e cosa no | La mia prova

Manca letteralmente il fiato, quando si prova la Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S. Modello che rappresenta la massima espressione dell’idea di mobilità elettrica secondo la casa di Stoccarda. Non si tratta solo di un’auto ad alte prestazioni, ma di una vera e propria rivelazione che unisce sportività, versatilità e tecnologia all’avanguardia. La versione Cross Turismo aggiunge alla ricetta il fascino di un tocco di praticità in più grazie alla carrozzeria shooting brake rialzata, che strizza l’occhio agli amanti dell’outdoor e della libertà. Con 952 CV (no, non è un errore) e una coppia istantanea di 1.110 Nm, avete capito perché può togliervi il fiato. Resta un modello complesso, perché un'automobile elettrica con queste prestazioni, queste dimensioni e questo prezzo, non è di certo semplice da posizionare. Eppure, le frecce al suo arco sono numerose e vale la pena approfondire perché la Taycan Cross Turismo Turbo S è una delle auto elettriche meglio riuscite dell'ultimo periodo.

Cosa mi piace

Uno degli aspetti che colpisce subito è l’autonomia migliorata rispetto ai primi modelli della Taycan. Grazie alla batteria da 93,4 kWh e a una gestione più efficiente dell’energia, la Turbo S è in grado di coprire distanze considerevoli senza troppe ansie da ricarica. In media si riescono a percorrere tra i 350 e i 400 km con un pieno di energia elettrica. Non sono moltissimi, ma bisogna pur sempre ricordare dei quasi 1.000 CV di potenza complessivi. L'autonomia più competitiva la rende quindi adatta anche a viaggi lunghi, un traguardo importante per una vettura elettrica di questa potenza e con queste caratteristiche dinamiche.

All’interno, la qualità dei materiali è semplicemente ottima. Ogni dettaglio è curato nei minimi particolari: i rivestimenti in pelle, gli inserti metallici satinati e l'attenzione alla sostenibilità dei materiali dimostrano il massimo impegno di Porsche nel coniugare lusso e rispetto ambientale. L’abitacolo è avvolgente, moderno e tecnologico, con una plancia dominata da schermi ad alta definizione che integrano le funzioni principali dell’auto.

Non si può ignorare la quantità di tecnologia presente a bordo: il sistema di infotainment è tra i migliori in circolazione, veloce, intuitivo e sempre connesso. Optional è disponibile anche lo schermo per il passeggero dal quale può mantenersi occupato durante i lunghi viaggi con le applicazioni per l'intrattenimento. Inoltre, i sistemi di assistenza alla guida sono talmente avanzati che riescono a supportare il conducente in ogni situazione, migliorando sicurezza e comfort.

Come si guida

La Taycan Cross Turismo Turbo S regala sensazioni di guida uniche, che sfidano quasi le leggi della fisica. La potenza istantanea permette accelerazioni fulminee, con uno 0-100 km/h che si completa in appena 2,9 secondi. Nonostante il peso, la vettura si comporta con l’agilità di una sportiva compatta, dimostrando quanto sia avanzato il lavoro ingegneristico svolto da Porsche.

Le sospensioni Active Ride sono un vero gioiello tecnologico: riescono a garantire un comfort sorprendente su qualsiasi tipo di strada, assorbendo le asperità dell’asfalto senza mai compromettere la tenuta. In modalità sportiva, invece, l’assetto si irrigidisce e l’auto sembra incollata al suolo, pronta ad affrontare anche le curve più impegnative con una precisione millimetrica.

Lo sterzo è diretto e comunicativo, trasmettendo una sensazione di controllo totale al conducente. Ogni minimo movimento del volante viene tradotto in modo preciso, rendendo la guida piacevole e coinvolgente. Anche la frenata è impressionante, grazie a un impianto che combina il recupero di energia con la potenza dei freni carbo ceramici, offrendo prestazioni da vera sportiva e una sicurezza senza compromessi.

Cosa non mi piace

Nonostante le sue qualità straordinarie, la Taycan Cross Turismo Turbo S ha alcuni difetti. Le dimensioni sono il primo elemento che può rappresentare un ostacolo, soprattutto in contesti urbani. La larghezza importante, combinata con la lunghezza, rende le manovre in spazi stretti una sfida, e non sempre si ha la sensazione di avere il pieno controllo nei parcheggi più angusti.

Un aspetto che delude è la capacità del caricatore di bordo in corrente alternata, limitato a soli 11 kW. Considerando il livello tecnologico e il prezzo della vettura, ci si sarebbe aspettati una soluzione più performante per agevolare i tempi di ricarica.

Un altro punto debole è la gestione dei comandi interni, in particolare per il climatizzatore. La scelta di eliminare i comandi fisici a favore di un’interfaccia completamente touchscreen non è la più pratica. Durante la guida, interagire con lo schermo richiede tempo e attenzione, un aspetto che può distrarre e risultare poco intuitivo.

Chi dovrebbe acquistarla

La Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S è un’auto esclusiva pensata per una clientela esigente, che cerca prestazioni straordinarie abbinate a un livello di comfort e tecnologia ineguagliabili. È l’auto ideale per chi desidera essere protagonista della transizione verso la mobilità elettrica senza rinunciare al piacere di guida e al prestigio di un marchio iconico come Porsche.

Non è una vettura per tutti, sia per il prezzo elevato che per le caratteristiche tecniche che richiedono un certo grado di esperienza e consapevolezza. Tuttavia, per chi può permettersela, rappresenta una delle migliori interpretazioni di come sportività, lusso e sostenibilità possano coesistere in armonia, dimostrando che il futuro della mobilità non deve per forza rinunciare alle emozioni. Il listino parte da 218.970 euro, prezzo puramente indicativo considerando la lista di optional con cui doversi confrontare in fase di configurazione.