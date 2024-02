Questa Dash Cam è 4K è oggi costa POCHISSIMO! Solo 71€

Se volete viaggiare sicuri in auto ed evitare spiacevoli inconveniente una delle migliori cose è avere una dash cam per registrare qualsiasi situazione. Per questo motivo vi segnaliamo questa offerta sull'ottima dash cam EUKI X11 con video frontale in 4K e posteriore a 1080p che viene fornita con una scheda SD da 64 GB inclusa. Perfetta per catturare ogni dettaglio durante i vostri viaggi, di giorno e di notte. Oggi, grazie a un coupon direttamente applicato alla cassa che ridurrà ulteriormente il prezzo, la potrete acquistare a poco più di 72€!

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 10€ durante il checkout

Dash cam auto EUKI X11, chi dovrebbe acquistarla?

La dash cam auto EUKI X11 rappresenta un'eccellente scelta per gli automobilisti che desiderano un'elevata sicurezza e una documentazione dettagliata dei loro viaggi. Dotata di registrazione frontale in 4K o 2.5K e posteriore in 1080P, questa telecamera per auto soddisfa appieno le necessità di chi cerca immagini nitide con un ampio campo visivo, garantendo di catturare chiaramente targhe e cartelli stradali in varie condizioni di luminosità. È particolarmente indicata per coloro che trascorrono molto tempo al volante, sia per lavoro che per piacere, offrendo una tranquillità aggiuntiva grazie alla modalità di parcheggio 24 ore e alle eccellenti capacità di visione notturna.

Inoltre, la funzionalità Wi-Fi integrata con controllo tramite app mobile rende questa dash cam estremamente pratica. Gli automobilisti che amano tenere un registro dei loro viaggi apprezzeranno la possibilità di condividere facilmente i video sui social media o con familiari e amici. Inoltre, la funzione di registrazione di emergenza attivata dal G-Sensor assicura che non venga perso nessun momento critico in caso di incidente. Pertanto, chi cerca una soluzione affidabile e di alta qualità per la sicurezza automobilistica e la documentazione di viaggio troverà nella Dash Cam Auto EUKI X11 un alleato prezioso.

La combinazione di tecnologie avanzate come registrazione ad alta definizione, app di controllo, visione notturna, e un sensore di movimento per la sicurezza rende la Dash Cam EUKI X11 un acquisto consigliato per chi desidera aumentare la propria sicurezza e quella del proprio veicolo. A un prezzo accessibile, offre funzionalità di fascia alta e un'assistenza post-vendita affidabile, rendendo ogni viaggio più sicuro e tranquillo.

Vedi offerta su Amazon