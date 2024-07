Omoda e Jaecoo debuttano con 3 modelli al Festival of Speed di Goodwood

Omoda e Jaecoo hanno fatto il loro debutto al prestigioso Festival of Speed di Goodwood nel Regno Unito, uno degli eventi automobilistici più importanti a livello mondiale. Le due case automobilistiche hanno presentato le loro ultime novità, attirando l'attenzione di numerosi visitatori e appassionati.

Nell'area espositiva principale, sono stati svelati due modelli di punta:

Il SUV fuoristrada Jaecoo J7

Il SUV crossover Omoda C5

Entrambi i veicoli sono stati anche esposti nel famoso paddock "First Glance" come prodotti di punta del festival. Inoltre, nella zona "Electric Avenue" dedicata ai veicoli elettrici, è stato presentato l'Omoda E5, un SUV 100% elettrico e intelligente.

Durante la cerimonia di inaugurazione, Sua Grazia il Duca di Richmond ha dato il benvenuto ufficiale a Jaecoo in Europa. Il brand ha ricevuto numerosi complimenti da parte di leader mondiali provenienti da vari Paesi.

Per celebrare la propria partecipazione al Festival, Omoda e Jaecoo hanno organizzato una serie di eventi coinvolgenti. Tra questi, spicca l'invito a Richard Attwood, leggendario pilota di Formula Uno degli anni '60 e campione di Le Mans nel 1970. Attwood ha guidato la Jaecoo J7 dall'iconico paddock sulla mitica Hillclimb, offrendo un'emozionante prova di guida.

La presenza al Festival of Speed di Goodwood rappresenta una vetrina importante per i due marchi in Europa e segna una tappa significativa nei loro piani di espansione globale. L'evento ha permesso a Omoda e Jaecoo di creare un'esperienza culturale automobilistica di alto livello, rivolta agli appassionati di tutto il mondo e proiettata verso il futuro.