Le cinesi Omoda e Jaecoo arrivano in Italia: modelli e prezzi

Omoda e Jaecoo, due marchi del colosso cinese Chery, hanno ufficialmente debuttato sul mercato italiano. Chery, con 1,8 milioni di vetture prodotte, di cui 900.000 destinate ai mercati esteri, si conferma come il principale gruppo automobilistico cinese per le esportazioni globali.

I primi modelli introdotti in Italia sono i SUV Omoda 5 e Jaecoo 7. Il lancio sul mercato italiano inizia con la campagna di pre-ordini per Omoda 5, disponibile con motorizzazione a benzina a partire da 27.900 euro, mentre Jaecoo 7 sarà disponibile a partire dal mese di settembre.

Più in dettaglio, Omoda 5 è equipaggiato con un motore 1.6 TGDI turbo a benzina, con previsioni di lancio di una versione completamente elettrica in futuro; Jaecoo 7 sarà inizialmente disponibile con motorizzazione tradizionale a combustione interna e successivamente con una variante ibrida plug-in (PHEV).

Nessun timore, infine, per la rete di vendita e assistenza: il Gruppo Omoda-Jaecoo in Italia può contare su una rete di oltre 40 centri, così da sostenere nei servizi pre e post-vendita l'acquirente. Il 2024 rappresenta l'inizio dell'espansione in Europa, con l'obiettivo di sviluppare solidamente capacità di vendita e assistenza per diventare un'azienda automobilistica veramente europea nel medio e lungo termine. La strategia "In Europe for Europe" non è solo un motto ma una dichiarazione di intenti, con cui il Gruppo Chery si propone di stabilire e valorizzare relazioni strategiche nel business automotive.

Inoltre, come annunciato dal Vice Presidente di Chery Automobile, Zangshan Zhang, Omoda e Jaecoo avvieranno la produzione in Europa, nell'ambito della strategia di espansione del gruppo nel Vecchio Continente, puntando sulla localizzazione delle attività di produzione, ricerca e supply chain per migliorare la reattività e la soddisfazione del cliente.

Per Zhang, "L’Italia ha una storia automobilistica incredibile, è la patria del car design e delle grandi produzioni di lusso famose in tutto il mondo. Approdare in questa realtà ci riempie di orgoglio è un onore e lo sarà ancora di più quando, progressivamente, cresceremo consolidando partnership locali e radicheremo ulteriormente il nostro rapporto con questo meraviglioso Paese".