Ottima dash cam Full HD a SOLI 45€! (-36%)

Se siete alla ricerca di una dash cam per la vostra auto vi consigliamo il modello del brand EUKI: con risoluzione 2.5K Full HD, super visione notturna e angolo di visione grandangolare di 170°, questa telecamera per auto è progettata per catturare ogni dettaglio durante i vostri viaggi, sia di giorno che di notte. Grazie al Wi-Fi integrato, potete facilmente controllare e condividere i vostri video attraverso l'app dedicata. Inoltre, la funzione di registrazione in loop e il sensore G assicurano che i momenti cruciali siano sempre salvati. Originariamente a 69,99€, è ora disponibile a solo 45,12€, permettendovi di risparmiare con uno sconto del 35%!

Dash Cam EUKI, chi dovrebbe acquistarla?

La dash Cam EUKI è l'accessorio ideale per chiunque passi molto tempo alla guida, sia per lavoro che per piacere, e desideri un affidabile testimone oculare digitale in caso di incidenti stradali o eventi notevoli durante il viaggio. Grazie alla registrazione video Full HD 2,5K e all'avanzato obiettivo grandangolare da 170°, questa telecamera per auto cattura dettagli nitidi di targhe e segnali, funzionando egregiamente sia di giorno che di notte. Inoltre, la visione notturna superiore e il sensore G per la registrazione di emergenza la rendono un dispositivo indispensabile per chi cerca sicurezza e serenità mentre è alla guida.

Con la sua installazione rapida e semplice, questo gadget è alla portata di tutti, anche di chi non ha mai utilizzato una dash cam prima d'ora. Il valore aggiunto di questo modello viene poi dalla sua connettività Wi-Fi integrata, che consente di controllare facilmente la telecamera tramite un'app per smartphone, rendendo la visualizzazione in tempo reale, il download dei video e la condivisione sui social network un gioco da ragazzi. Inoltre, la funzionalità di monitoraggio del parcheggio 24 ore su 24 offre una tranquillità aggiuntiva quando il veicolo è parcheggiato.

Insomma, questa dash cam non solo offre una soluzione completa per la sicurezza e la documentazione dei vostri viaggi auto, ma è anche dotata di caratteristiche avanzate come il controllo via app e un'ottima qualità delle riprese notturne. La sua facile installazione e il rapporto qualità-prezzo eccezionale la rendono, dunque, una scelta consigliata per chi desidera viaggiare con maggiore tranquillità e sicurezza!

Vedi offerta su Amazon