Scoprite OTTOCAST Mini Pico 2026, l'adattatore che trasforma il vostro CarPlay e Android Auto cablato in wireless. Disponibile su Amazon, questo dispositivo compatto si connette in soli 5-8 secondi grazie a WiFi 6 e Bluetooth 5.4. Con un coupon del 20%, potete acquistarlo a 67,99€ invece di 84,99€. Dotato di pulsante intelligente per gestire due smartphone, è compatibile con oltre 1.000 modelli auto e include 2 anni di garanzia.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 20% durante il checkout

OTTOCAST Mini Pico, chi dovrebbe acquistarlo?

L'OTTOCAST Mini Pico 2026 è la soluzione ideale per chi desidera liberarsi definitivamente dei cavi in auto e godere di un'esperienza di guida più smart e confortevole. Si rivolge a proprietari di veicoli dotati di CarPlay o Android Auto cablato (dal 2016 in poi) che vogliono modernizzare il proprio abitacolo senza investire in costosi upgrade del sistema di infotainment. Particolarmente consigliato per famiglie e coppie che condividono l'auto, grazie allo Smart Button che permette di passare istantaneamente tra due smartphone memorizzati: un semplice tocco e il sistema riconosce automaticamente chi è alla guida. Perfetto anche per chi usa l'auto per lavoro e necessita di connessioni rapide e affidabili durante gli spostamenti quotidiani.

Questo adattatore wireless soddisfa l'esigenza di praticità immediata: la connessione automatica in 5-8 secondi elimina l'attesa e il fastidio di collegare il telefono ogni volta che si sale in auto. Grazie al WiFi 6 dual band e Bluetooth 5.4, garantisce stabilità eccellente per navigazione GPS, streaming musicale e chiamate vocali, senza interruzioni o latenze. Il design compatto (50% più piccolo dei modelli tradizionali) e il sistema di raffreddamento integrato lo rendono perfetto per lunghi viaggi estivi, mentre gli aggiornamenti OTA assicurano compatibilità duratura con le future versioni di iOS e Android. Con 2 anni di garanzia e assistenza 24/7, vi regala tranquillità e un abitacolo finalmente ordinato e privo di cavi ingombranti.

OTTOCAST Mini Pico 2026 è l'adattatore 2 in 1 che trasforma CarPlay e Android Auto cablati in wireless. Compatibile con iOS 10+ e Android 11+, utilizza WiFi 6 dual band e Bluetooth 5.4 per una connessione automatica in soli 5-8 secondi. Include uno smart button per gestire due dispositivi memorizzati e un adattatore USB-A/Type-C. Design compatto 50% più piccolo con raffreddamento integrato e aggiornamenti OTA per restare sempre aggiornato.

