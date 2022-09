“Una forma non può essere elegante se è tecnicamente errata. E quando finalmente le difficoltà tecniche sono state superate, la bellezza della forma risiede nella soluzione.. #C10 sta per essere svelata al mondo..”

Con queste parole un po’ altisonanti Pagani ha ufficialmente iniziato la campagna pubblicitaria, se così possiamo chiamarla, dedicata alla sua nuova creazione, per il momento conosciuta soltanto come C10. Senza alcun dubbio il nome cambierà presto in qualcosa di esotico come Zonda o Huayra, ma per il momento il team di Pagani si sta concentrando nella creazione di un design che sia allo stesso tempo emozionale ed evocativo, ma anche aerodinamicamente ottimizzato – grazie agli studi in galleria del vento.

Il 12 settembre Pagani svelerà ufficialmente l’auto durante un evento dedicato a Milano, ma intanto possiamo notare i primi dettagli mostrati nel trailer pubblicato qualche giorno fa.

Nel video che vi riportiamo in calce si possono notare alcuni dettagli decisamente interessanti, come la leva per il cambio manuale a 7 rapporti o il dettaglio dei 4 scarichi che, in un omaggio alla leggendaria Pagani Zonda, sono stati inseriti in un elemento rotondo posto al entro della parte posteriore dell’auto; così anche i meno esperti potranno riconoscere subito la C10 come una inconfondibile Pagani.

Eleganza, simmetria e fibra di carbonio caratterizzano il progetto della Pagani C10, almeno a giudicare da quello che possiamo vedere dal breve trailer, e secondo quando diffuso nelle scorse settimane il telaio e l’intera carrozzeria del telaio diventeranno un unico elemento solidale, interamente realizzato in fibra di carbonio; sotto al cofano probabilmente si troverà una versione aggiornata del V12 twin turbo da 6.0 litri di cilindrata che Horacio Pagani non è ancora pronto ad abbandonare in favore di soluzioni elettrificate – ad oggi questo motore eroga, nella sua versione più potente, 754 cavalli e 1000 Nm di coppia.

Il 12 settembre si avvicina velocemente, e per allora potremo ammirare la nuova Pagani C10 in tutto il suo splendore.