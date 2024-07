Parcheggio più costoso per chi ha un SUV? Milano ci sta pensando

A Milano si accende il dibattito su una proposta che mira a incrementare le tariffe di sosta per i veicoli di grandi dimensioni, in particolare i SUV. La mozione, presentata in consiglio comunale da diversi consiglieri di maggioranza, propone di raddoppiare o triplicare il costo del parcheggio per i veicoli che superano determinate soglie di peso e dimensioni.

Il primo firmatario è Enrico Fedrighini, ecologista del gruppo misto, ma l'iniziativa è sostenuta anche da esponenti del PD, Europa Verde e della Lista civica di Beppe Sala. La proposta sta incontrando l'opposizione del centrodestra e potrebbe suscitare perplessità anche all'interno della maggioranza.

La proposta mira a colpire i veicoli più impattanti, non solo i SUV.

La mozione suggerisce di applicare una maggiorazione della tariffa di sosta per i veicoli che superano le 1,6 tonnellate di peso e determinate dimensioni, ancora da definire con precisione. Altri fattori da considerare sarebbero il tempo di stazionamento e l'area urbana di sosta (centro o periferia).

Nella motivazione, si fa riferimento al crescente impatto dei SUV sul mercato automobilistico europeo, passati dal 9% al 47% tra il 2010 e il 2022 per le sei maggiori case produttrici.

Nonostante il focus iniziale sui SUV, la proposta in realtà riguarderebbe tutti i veicoli di grandi dimensioni e peso elevato, incluse station wagon, monovolumi e mini van. Molti SUV di piccole e medie dimensioni, come il popolare Jeep Avenger, non sarebbero interessati dalle nuove regole.

Fedrighini chiarisce che l'obiettivo è ridurre l'impatto dei veicoli più pesanti e ingombranti sulla produzione di particolato fine, un problema che riguarda anche le auto elettriche.

L'opposizione ha sollevato preoccupazioni riguardo l'impatto della misura sulle famiglie numerose, che spesso utilizzano veicoli più grandi. In risposta, Fedrighini ha sottolineato l'importanza della condivisione dei mezzi, ricordando una proposta di accesso e sosta gratuita per veicoli con almeno due persone a bordo, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo.

La discussione sulla mozione potrebbe avvenire prima della pausa estiva di agosto. Il dibattito si preannuncia acceso, con implicazioni significative per la mobilità e l'ambiente urbano di Milano.