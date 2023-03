La TOGG T10X, il primo SUV elettrico Made in Turchia, è pronta ad affacciarsi sul mercato domestico. Le vendite del modello di segmento C sono appena iniziate, con le prime consegne previste a partire dal mese di luglio.

La T10X è grande quanto una Volkswagen ID.4, con una lunghezza di 4,6 metri, una larghezza di 1,89 m e un’altezza di 1,68 m, mentre il passo è di 2,89 m. Il design si caratterizza per la grande calandra a listelli verticali che conferisce all’auto un aspetto un po’ austero, ma anche per la striscia luminosa presente sulla coda. Disponibili in sei colori differenti, i cui nomi sono un tributo ai paesaggi del paese.

L’abitacolo della TOGG è un vero e proprio trionfo di tecnologia: la plancia è dominata da due serie di schermi, con un quadro strumenti da 12” e un display dell’infotainment da 29”. Il comandi del climatizzatore sono posizionati su un altro schermo da 8”.

Al lancio, la T10X sarà disponibile con trazione posteriore, affidata a un motore elettrico da 218 CV e 350 Nm, con un’accelerazione di 7,4 secondi per passare da 0 a 100km/h. Si potrà scegliere tra due tagli di batteria: Standard Range con batteria da 52,4 kWh e autonomia di 314 km nel ciclo WLTP, o Long Range con pacco da 88,5 kWh e autonomia di 523 km.

Parlando di ricarica, la T10X accetta fino a 11 kW (incrementabili a 22 kW con pagamento) tramite colonnine in corrente alternata, mentre in corrente continua la ricarica può arrivare a 180 kW. In questo caso la batteria raggiunge l’80% di carica in soli 28 minuti.Il marchio ha già fatto sapere che in futuro sarà disponibile una versione più potente a trazione integrale con 435 CV, anch’essa offerta con batterie da 52,4 kWh o 88,5 kWh. Nulla si sa ancora sui dati riguardanti all’autonomia.

Il prezzo di partenza sarà di circa 47.000 euro e potrà essere acquistata solo in Turchia e solo attraverso l’app “TOGG Care”. Non sono previste concessionarie fisiche.