Per Lamborghini il futuro elettrico può ancora attendere

Lamborghini conferma la sua strategia di elettrificazione graduale, puntando su una gamma completamente ibrida entro il 2024 e rinviando il lancio della prima auto 100% elettrica al 2028. Lo ha annunciato Rouven Mohr, direttore tecnico dell'azienda, durante un'intervista a Motor1 presso il Centro Tecnico di Nardò.

La decisione di Lamborghini di puntare sull'ibrido piuttosto che sull'elettrico puro si sta rivelando vincente. Mentre altri produttori faticano con le vendite di auto elettriche, la casa di Sant'Agata Bolognese registra una forte domanda per le sue supercar con motore termico assistito da sistemi elettrici. Secondo Mohr, "non sarebbe il momento giusto per una supersportiva elettrica", visto lo scarso successo di molti modelli elettrici sul mercato.

La strategia ibrida di Lamborghini

Valido l'8 e il 9 Ottobre - Risparmia su centinaia di prodotti! Non perdere il grande evento di Amazon! Scopri le ultime grandi offerte su Amazon con sconti fino al 70%! Scopri le offerte



Attualmente l'intera gamma Lamborghini è già ibrida: la Revuelto con motore V12, la Temerario biturbo e il SUV Urus sono tutti dotati di qualche tipo di assistenza elettrica. Questa scelta ha posizionato il marchio in modo ideale rispetto ai concorrenti.

L'appuntamento con la prima Lamborghini elettrica è per il 2028

Mohr si dice "molto soddisfatto della gamma attuale", ritenendo che con una linea ibrida Lamborghini possa "vivere per il prossimo decennio". Tuttavia, il manager è consapevole che una transizione completa all'elettrico sarà inevitabile in futuro.

Il futuro elettrico di Lamborghini

Lamborghini prevede di lanciare la sua prima auto completamente elettrica nel 2028. Non sarà una supercar tradizionale, ma una gran turismo 2+2 con forme da SUV, anticipata dal concept Lanzador presentato lo scorso anno a Monterey.

La sfida principale, secondo Mohr, sarà distinguersi in un mercato di veicoli elettrici sempre più omologati: "È una questione di chiarezza del prodotto, di definizione, di rimanere fedeli al DNA del marchio". L'obiettivo è creare un'auto elettrica Lamborghini che mantenga lo stesso "fattore di eccitazione" e la "ruvidità" tipici delle auto a combustione del marchio.