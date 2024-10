Doppia alimentazione elettrico-idrogeno? Per Renault è possibile, ecco come

La Renault ha presentato la nuova concept car Embleme in vista del Salone di Parigi 2024. Il prototipo di shooting brake, lungo 4,80 metri, combina un motore elettrico da 217 CV con una cella a combustibile a idrogeno, promettendo un'autonomia totale di 1.000 km.

La Embleme rappresenta la visione di Renault per il futuro della mobilità sostenibile nei segmenti C e superiori. Basata sulla piattaforma AmpR Medium, la vettura pesa solo 1.750 kg grazie a un'attenta progettazione volta a ridurre l'impatto ambientale.

Il powertrain ibrido della concept combina un motore elettrico alimentato da una batteria da 40 kWh per l'uso quotidiano con una cella a combustibile da 30 kW e un serbatoio di idrogeno da 2,8 kg per i viaggi più lunghi. Questa soluzione mira a superare l'ansia da autonomia tipica dei veicoli elettrici puri.

L'Embleme emette il 90% in meno di CO2 rispetto ai veicoli attuali.

Renault sottolinea l'impegno nella riduzione dell'impronta carbonica dell'Embleme lungo tutto il suo ciclo di vita. La casa francese afferma che la concept emetterebbe solo 5 tonnellate di CO2 equivalente dalla produzione alla rottamazione, il 90% in meno rispetto ai veicoli convenzionali.

Il design della Embleme riflette l'approccio innovativo di Renault, con linee tese e sportive che si sposano con l'efficienza aerodinamica. La vettura è frutto della collaborazione con 20 partner industriali, evidenziando l'importanza delle sinergie nel settore automotive per lo sviluppo di tecnologie sostenibili.

Il futuro della mobilità secondo Renault

Sebbene non sia ancora confermata la produzione in serie dell'Embleme, il concept offre uno sguardo concreto sulle ambizioni di Renault nel campo della mobilità a zero emissioni. La casa francese continua a investire sia nell'elettrico puro che nelle tecnologie a idrogeno, cercando soluzioni versatili per soddisfare le diverse esigenze dei consumatori.

Il Salone di Parigi 2024, in programma dal 14 al 20 ottobre, sarà l'occasione per il pubblico di ammirare da vicino la Renault Embleme e scoprire ulteriori dettagli su questa promettente visione del futuro automobilistico.