La Lancia Ypsilon hybrid costa meno di 20 mila euro

La nuova Ypsilon Ibrida 1.2 110 CV unisce l’eleganza distintiva del suo design urbano a un sistema mild-hybrid che sfrutta l’energia rigenerata in frenata per contenere consumi ed emissioni. Con le sue forme arrotondate, dettagli di stile raffinati e l’abitacolo impreziosito da rivestimenti di qualità, si rivolge a chi desidera una city-car dallo spirito sofisticato. Il passo contenuto e il diametro di sterzata ridotto facilitano le manovre in città, mentre il motore da 110 CV assicura brio nei sorpassi e nei percorsi extraurbani.

Il prezzo di listino della Ypsilon Ibrida è fissato a 25.000 €, IVA compresa ma al netto di IPT e contributo PFU. Grazie all’iniziativa in corso fino al 31 maggio 2025, chi acquista senza finanziamento può beneficiare di uno sconto diretto portando il prezzo a 21.400 €. Optando per il piano Stellantis Financial Services e a condizione di permuta o rottamazione, il prezzo scende ulteriormente a 19.900 €, cifra che include anche il servizio Identicar per 12 mesi, del valore di 271 €.

Struttura del finanziamento

Il finanziamento proposto da Stellantis Financial Services Italia S.p.A. prevede un anticipo di 4.318 € e un importo totale del credito pari a 15.853,20 €, somma che integra il capitale erogato per 15.458 € e le spese di istruttoria pratica di 395 €. Sulla prima rata viene applicata un’imposta sostitutiva di 40,62 €. Il piano si sviluppa in 36 rate mensili, delle quali 35 da 129 € ciascuna, comprensive di spese di incasso pari a 3,50 €, e una rata finale residua di 15.675,50 €, anch’essa assoggettata a spese di incasso. Il TAN è fisso al 7,99%, il TAEG si attesta al 10,44%, mentre l’invio cartaceo del rendiconto periodico non comporta costi aggiuntivi.

Al termine del piano finanziario la somma complessiva rimborsata ammonta a 20.231,09 €, cifra che include il capitale, gli interessi per 3.816,27 € e tutti gli oneri accessori indicati. Il servizio Identicar, fornito in omaggio per i primi 12 mesi, aggiunge un livello di protezione in caso di guasti o furti. La trasparenza delle condizioni permette di valutare in anticipo l’impatto sul bilancio familiare.

La Ypsilon prevede un Valore Futuro Garantito fissato in 15.675,50 €, che corrisponde alla rata finale residua da versare per acquisire definitivamente la vettura. Il contratto include un tetto di 30.000 km totali; in caso di superamento, l’eccedenza viene addebitata a 0,10 € per chilometro, meccanismo che preserva il valore residuo garantito e consente di pianificare con precisione la percorrenza annuale.

Conclusioni e condizioni

La Nuova Ypsilon Ibrida 1.2 110 CV si conferma una scelta elegante e sostenibile per la mobilità urbana. La promozione fino al 31 maggio 2025 permette di accedere a un prezzo vantaggioso, con l’opzione di un finanziamento a tasso fisso e rata finale garantita che offre flessibilità a fine contratto.

L’offerta è subordinata ad approvazione Stellantis Financial Services e richiede la permuta o la rottamazione di un usato. Per ulteriori dettagli e per visionare la documentazione precontrattuale è consigliabile contattare il concessionario Stellantis più vicino.