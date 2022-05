La gamma della Peugeot 208 si aggiorna con il lancio, a sorpresa, di una nuova versione entry level. Si tratta del nuovo allestimento Like che va a posizionarsi nella parte bassa dell’offerta della segmento B del marchio francese. La nuova Peugeot 208 Like è disponibile esclusivamente in abbinamento al motore PureTech 75 S&S Euro 6d in grado di erogare una potenza massima di 75 CV. Il motore è abbinato al cambio manuale.

L’allestimento include anche gli specchietti retrovisori con regolazione elettrica, i vetri elettrici anteriori con funzione anti-pizzicamento e il Peugeot i-Cockpit che supporta anche Android Auto e Apple CarPlay. Il prezzo di listino della nuova Peugeot 208 Like è da entry level, almeno per gli standard del segmento B del 2022. La vettura arriva sul mercato con un prezzo di partenza di 17.120 euro.

Peugeot 208

Il nuovo allestimento della 208 si posiziona nettamente al di sotto rispetto all’allestimento Active che per l’acquisto richiede un prezzo di partenza di 18.620 euro. La scelta della versione Like può rappresentare la soluzione giusta per tutti gli automobilisti in cerca di una segmento B economica ma dotata ugualmente di una buona dotazione di serie. La nuova proposta entry level punta ad incrementare le vendite in Italia di Peugeot.

Da notare, però, che le offerte per l’acquisto del modello non mancano di certo, anche in considerazione della possibilità di sfruttare gli incentivi statali (ma solo con rottamazione di un usato). L’offerta riservata a chi opta per la rottamazione prevede un anticipo di 2.500 euro e rate mensili da 129 euro. Per maggiori dettagli, è consigliabile rivolgersi ad una concessionaria Peugeot oppure consultare il sito del brand.