Piaggio, alleanza con Bp per lo sviluppo della mobilità elettrica su due ruote

Piaggio e BP hanno firmato un accordo per lo sviluppo di un’ampia gamma di servizi fondamentali per la diffusione di veicoli elettrici a due e tre ruote in Europa, Asia e India. Le competenze del Gruppo Piaggio nella produzione di veicoli elettrici insieme all’esperienza internazionale di Bp sosterranno dunque la crescente diffusione dei veicoli elettrici.

Non a caso, i veicoli a due e tre ruote, tra cui moto, scooter e veicoli commerciali leggeri, si affermano come categoria particolarmente interessata dalla transizione alla mobilità elettrica a livello mondiale.

La collaborazione con Bp ci aiuterà a realizzare la nostra idea e offerta per rivoluzionare la mobilità. Per raggiungere questo obiettivo è necessario promuovere l’adozione su vasta scala di veicoli elettrici, come moto, scooter e veicoli commerciali leggeri dotati di tecnologia battery swap o plug-in, favorendo una gestione più sostenibile del ciclo di vita delle batterie e un maggiore rispetto dell’ambiente. Lavorare con bp rappresenta uno straordinario punto di partenza che ci consentirà di potenziare la nostra strategia, ha affermato Michele Colaninno, Chief of Strategy and Product del Gruppo Piaggio.

Nel dettaglio, grazie alla nuova collaborazione le due società si impegneranno per sviluppare ed offrire stazioni di ricarica e di batterie intercambiabili, oltre a servizi come “Battery as a Service”, che include leasing, gestione e riciclo delle batterie, e “Vehicle as a Service”, che offre leasing, riparazione, manutenzione e gestione energetica intelligente dei veicoli.

Le attività partiranno inizialmente dal mercato indiano ed in seguito le società lavoreranno a nuove opportunità di crescita in Asia ed in Europa.