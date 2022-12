Polestar 2, la nuova berlina elettrica in arrivo anche in Italia, ha ricevuto una valutazione complessiva di cinque stelle da parte dell’ente americano National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) che si occupa di misurare la sicurezza dei veicoli, elettrici e non. Si tratta del punteggio più alto conferibile ad un veicolo e, per questo motivo, Polestar 2 diventa difatti l‘elettrica più sicura di sempre.

Una vera e propria vittoria per il marchio svedese, a seguito di segnalazioni su alcuni importanti problemi elettrici all’inizio di quest’anno. “Sulla base della valutazione EuroNCAP a cinque stelle dello scorso anno, siamo lieti di annunciare che Polestar 2 ha ricevuto anche la valutazione di cinque stelle anche da parte dell’NHTSA negli Stati Uniti“, ha affermato Gregor Hembrough, responsabile di Polestar North America. “I nostri clienti possono essere orgogliosi e confortati sapendo che la loro Polestar 2 presenta la tecnologia più recente, un ottimo design e materiali sostenibili integrati da un livello di sicurezza superiore.”

Queste ultime notizie non dovrebbero sorprendere, dal momento che Polestar beneficia di tutta la conoscenza ereditata da Volvo, uno dei marchi più sicuri sul mercato. Polestar, sulla sua berlina, ha previsto tecnologie decisamente avanzate per raggiungere tale risultato come, ad esempio, airbag laterali anteriori, uno specifico telaio anteriore per smorzare eventuali impatti e una struttura dedicata a ridurre l’impatto di eventuali oggetti con la batteria.

Oltre ai suddetti sistemi di sicurezza passiva, ogni Polestar è dotata anche di un sistema di prevenzione delle collisioni con supporto di frenata e sterzata, mitigazione del run-off road, assistenza al mantenimento della corsia con intervento sullo sterzo, frenata post-impatto, funzione di avviso del conducente e segnaletica stradale assistita.

Di tutti i veicoli elettrici testati quest’anno, Polestar 2 è stato l’unico modello a ricevere cinque stelle in ogni categoria, inclusi crash frontale, crash laterale e test di ribaltamento. Tuttavia, non è il primo veicolo elettrico a raggiungere questa impresa; anche Tesla, in passato, ha ottenuto cinque stelle su ogni veicolo.

Se siete curiosi di conoscere Polestar 2, nelle prossime settimane trovete la nostra prova sulle pagine di MotorLabs; nel frattempo qualche piccola immagine in anteprima e la nostra intervista all’amministratore delegato Alexander Lutz.