Tempi duri per Tesla, anche il prossimo trimestre sarà in calo

Il secondo trimestre del 2024 non sembra promettere miglioramenti per Tesla, con Wall Street che anticipa un'altra battuta d'arresto per la casa automobilistica di Elon Musk.

Secondo gli ultimi dati, Tesla si prepara a consegnare circa 450.000 veicoli, diminuendo rispetto ai 466.000 dell'anno precedente nel medesimo periodo. Gli analisti prevedono che queste stime potrebbero subire ulteriori riduzioni all'avvicinarsi della chiusura del trimestre.

L'Europa continua a rimanere un terreno difficile per Tesla, con una riduzione della domanda di auto che ha comportato circa 60.000 consegne in meno rispetto al 2023.

D'altra parte, la situazione in Cina (che continua ad essere il primo mercato di Tesla) sembra offrire una luce di speranza grazie a nuovi incentivi del governo, suggerendo miglioramenti progressivi anche nel corso dei prossimi mesi.

I dati negli USA non sono altrettanto positivi: le vendite di Tesla sul suolo americano influenzano l'intero mercato delle auto elettriche, che presenta infatti un calo rispetto al 2023.

Questi ultimi sviluppi risultano cruciali non solo per Tesla, ma per l'intero settore delle auto elettriche, indicando un possibile momento di transizione nel mercato globale.