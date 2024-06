Tesla Model Y, scendono le vendite in Europa: crolla dal primo al diciottesimo posto

Lo scorso anno Tesla ha fatto la storia con la sua apprezzatissima Model Y, il primo SUV elettrico a conquistare la corona di veicolo più venduto in Europa nel 2023 con ben 251.604 unità vendute. Tuttavia, le nuove stime mostrano un drastico cambio di rotta per il 2024. Le vendite in Europa sono infatti crollate rispetto allo scorso anno, facendo passare la Model Y dal primo al diciottesimo posto secondo i dati di maggio 2024.

Secondo Dataforce, le vendite della Model Y in Europa sono diminuite del 49%, con solo 10.582 unità vendute. Questo calo significativo fa pensare che la Model Y abbia già perso la corona di auto più venduta in Europa, anche se ci sono quasi 6 mesi per recuperare. Vari fattori hanno contribuito a questo declino, tra cui la riduzione dei sussidi statali per i veicoli elettrici e uno sciopero dei portuali in Svezia che ha influito sulle consegne di Tesla.

A trarre maggiore beneficio dal calo delle vendite del SUV Tesla è senza dubbio Volkswagen. La casa automobilistica tedesca ha visto il suo crossover T-Roc emergere come leader provvisorio nelle vendite europee di maggio. Nonostante la sua introduzione nel 2017 e l'imminente restyling, la T-Roc ha registrato un aumento delle vendite del 12% rispetto a maggio 2023, raggiungendo quota 19.748 unità.

Subito dopo troviamo la Golf, in questo caso già rinnovata da poco. Sebbene il modello non presenti grandi novità a livello di design, l'interno migliorato ha avuto un impatto positivo sulle vendite, che sono aumentate del 28%. Con 19.333 unità vendute, la Golf potrebbe persino superare la T-Roc una volta che tutti i dati saranno confermati.

Il podio è completato dalla Dacia Sandero, arrivata seconda nel 2023 (subito dietro la Tesla Model Y) con 234.715 unità vendute. Le vendite della Sandero sono diminuite del 10%, con 18.676 unità vendute a maggio, ma mantiene ancora una posizione forte sul mercato globale.

Alla luce di questi dati possiamo dire che il mercato europeo delle auto sta cambiando rapidamente, mostrando come i gusti degli acquirenti oscillino tra i veicoli elettrici e le opzioni più tradizionali come i crossover e le berline. Resta da vedere se Tesla riuscirà a recuperare terreno o se sarà il turno di VW di prendersi la vetta.