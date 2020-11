Porsche 911 Turbo S Duet, la special edition da 10 esemplari

Porsche e Embraer, azienda aeronautica brasiliana dedita alla produzione di aerei, stanno collaborando per portare a termine la realizzazione di un “pacchetto” che consentirà di acquistare un modello personalizzato della Porsche 991 Turbo S ed un jet privato. Un progetto decisamente ambizioso che avrà come protagonisti solamente dieci esemplari. La collaborazione tra le due società porterà dunque all’inedita creazione di un jet Embraer Phenom 300E e di una Porsche 911 Turbo S “Duet”.

Le prime consegne della special edition “The Duet” partiranno dal 2021. Per portare a casa uno dei dieci esemplari saranno necessari 10,9 milioni di dollari.

DNA e stile

Un bellissimo lavoro quello realizzato dai designer, che per unire il design e lo stile della 911 e del Phenom 300E, hanno effettuato un’ inedita manifattura. Naturalmente, gli esterni dei due veicoli sono stati realizzati cosi da condividere la medesima configurazione cromatica. La tonalità esterna, Jet Grey Metallic e Platinum Silver Metallic, accomuna i due veicoli. La nuova 911 è inoltre dipinta a mano cosi come il Phenom 300E. Non mancano dettagli originali come i cerchi in lega verniciati in argento platino metallizzato con linee Speed ​​Blue sul bordo, prese d’aria cromate e rivestimento del tettuccio in Alcantara.

Fusione e dettagli

La fusione tra Porsche 991 e jet 300E viene ripresa anche negli interni. Auto e jet sono stati curati nei minimi dettagli, a partire dai colori delle rifiniture per finire ai rivestimenti. Inoltre, gli interni offrono sedili realizzati sullo stile della Porsche 911, che richiama i dettagli della parte superiore bianca, cinghie di trazione rosse e protezioni in fibra di carbonio.

Tutti i futuri acquirenti avranno una borsa da pilota personalizzata, due inedite valigie ed un orologio con cassa in titanio UTC Porsche Design 1919 Globe Timer. Quest’ultimo interamente ispirato alla stessa cabina di pilotaggio dell’aereo.