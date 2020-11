Porsche apre un portale per la vendita online di auto nuove e usate

Per tutti noi ormai acquistare online è un’abitudine, lo facciamo con disinvoltura da anni, ma ci sono ancora alcuni settori commerciali restii ad adattarsi ai tempi che cambiano: uno su tutti è sicuramente quello automotive. Oggi, a causa dell’emergenza sanitaria, tante case automobilistiche si stanno adattando a modelli di business differenti e più moderni, seguendo un po’ il percorso fatto da Elon Musk con la sua Tesla. Tra questi c’è anche Porsche Italia, che ha realizzato un portale tramite il quale sarà possibile acquistare tutte le auto in pronta consegna, nuove o usate, disponibili presso uno dei 30 centri Porsche presenti sul territorio italiano.

Tantissimi i modelli visionabili sul sito dopo una semplicissima ricerca; dalle più comuni 911, Boxster o Cayman, a modelli molto più rari come la Carrera GT o la 918 Spyder che però non sono disponibili per l’acquisto in quanto non più in produzione e molto rare sul mercato dell’usato. Nel momento in cui scriviamo, sul sito sono attivi 657 annunci per altrettante Porsche, e i modelli più economici come spesso accade quando si cercano Porsche usate sono i Cayenne di poco più di 10 anni fa.

Il sistema di ricerca prevede i più classici filtri che si vedono sui siti di auto usate: prezzo, chilometraggio, tipo di carburante utilizzato, anno di produzione, posizione in Italia e raggio di cerca.

Una volta individuata l’auto desiderata, vi verranno richiesti i dati della carta di credito per il versamento dell’anticipo necessario a prenotare l’auto, dopo di che si può fare un preventivo per un leasing indicando la durata del finanziamento e l’importo di anticipo da versare – oppure si può scegliere una soluzione unica e pagare alla vecchia maniera. Una volta conclusa la procedura, non resta che attendere il contatto da parte del centro Porsche dove si trova l’auto scelta, per concordare i tempi e le modalità per le pratiche burocratiche restanti.