Porsche richiama migliaia di Taycan: rischio incendio batterie

Porsche sta richiamando 27.000 veicoli elettrici Taycan a causa di un potenziale problema alla batteria ad alto voltaggio. Il richiamo, che interessa modelli prodotti tra ottobre 2019 e febbraio 2024, è dovuto a un errore di fabbricazione che potrebbe causare cortocircuiti nei moduli della batteria, aumentando il rischio di incendio.

Questo richiamo di sicurezza riguarda un'ampia gamma di veicoli Taycan venduti negli Stati Uniti, coinvolgendo modelli dal 2020 al 2024. Secondo la National Highway Traffic Administration, la causa esatta non è ancora nota, ma le analisi di Porsche suggeriscono che il problema potrebbe derivare dalla produzione delle celle della batteria nello stabilimento LG Energy Solution in Polonia.

Porsche installerà un software diagnostico di bordo per monitorare e rilevare future anomalie dei moduli batteria.

Il richiamo è suddiviso in due codici interni, ARB6 e ARB7, ed è supplementare a tre richiami simili precedenti. Per i veicoli sotto il codice ARB6, Porsche ha consigliato ai proprietari di limitare la ricarica a un massimo dell'80% della capacità come misura temporanea. Per quelli sotto ARB7, non sono necessarie limitazioni immediate, ma Porsche monitorerà continuamente questi veicoli tramite connessione remota.

Come soluzione permanente, Porsche installerà un software diagnostico di bordo su tutti i veicoli interessati. Questo software sarà in grado di rilevare eventuali anomalie future nei moduli della batteria. Prima dell'installazione, i moduli saranno analizzati e, se necessario, sostituiti.

Se il software rileverà un'anomalia, il veicolo mostrerà un messaggio di avvertimento sul quadro strumenti e limiterà automaticamente la capacità massima di ricarica all'80% o meno. In questi casi, i proprietari dovranno recarsi presso un concessionario per la sostituzione dei moduli batteria difettosi.

Questo richiamo sottolinea l'importanza dei controlli di qualità e della sicurezza nel settore dei veicoli elettrici, in particolare per quanto riguarda i componenti critici come le batterie ad alto voltaggio. Porsche sta dimostrando un approccio proattivo alla gestione di potenziali problemi, combinando soluzioni tecnologiche avanzate con tradizionali misure di sicurezza.