Rivoluzione elettrica in casa Porsche: in arrivo modelli storici a zero emissioni

Nonostante il rallentamento generale del mercato dei veicoli elettrici, Porsche non ha mostrato segni di voler modificare la propria transizione verso l'elettrificazione. In un'intervista recente, rilasciata ad Automobilwoche, un membro del consiglio di amministrazione di Porsche ha confermato che la produzione della versione a benzina del SUV Macan terminerà entro la fine del 2026, affermando che la piattaforma ha raggiunto il termine del suo ciclo vitale.

Ancora più significativo è l'annuncio che le versioni elettriche dei modelli sportivi Boxster e Cayman, conosciuti come la gamma 718, saranno lanciate a partire dal prossimo anno, segnando il definitivo addio ai motori a combustione interna per questi modelli.

Ci vuole coraggio (oltre che intelligenza e una visione aziendale ben precisa) per rendere completamente elettrici dei modelli così importanti. Il Macan è una vera fonte di guadagno per Porsche e scommettere su un suo futuro completamente elettrico è stata una scelta audace.

Allo stesso modo, anche se le vendite dei gemelli 718 non sono state così elevate come quelle del Boxster negli anni '90, le auto sportive entry-level di Porsche rimangono tra le preferite dai fan, nonché parti importanti della gamma.

Porsche sta davvero sfidando tutti rendendole elettriche e, come si è potuto vedere con l'upgrade della Taycan previsto per il 2025, Porsche sembra molto seria in questa transiozione.

Ovviamente, è molto più riluttante a rendere completamente elettrica la 911. Tuttavia, la nuova 911 è anche ibrida, quindi Porsche ha sicuramente qualche sorpresa in serbo per questo storico modello, anche se siamo certi che vedremo qualcosa di rivoluzionario solamente fra qualche anno.

In ogni caso, le mosse di Porsche dimostrano che non tutti i produttori "tradizionali" si stanno agitando se le vendite globali di veicoli elettrici si rivelano più altalenanti del previsto.

A metà del 2024, il panorama dei produttori di veicoli appare variegato nel loro approccio alla transizione elettrica. Porsche si distingue decisamente per il suo coraggio nel reinventare modelli di punta come il Macan.

D'altra parte, aziende come Geely sono obbligate a rivedere rapidamente le loro strategie globali di fronte alle nuove sfide tariffarie. La competitività futura potrebbe dipendere in modo significativo dall'efficacia con cui questi produttori riusciranno a bilanciare costi, innovazione tecnologica e adattabilità, alle politiche commerciali internazionali.