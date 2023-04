Porsche sta sviluppando una nuova tecnologia per le batterie da utilizzare su una hypercar di prossima generazione, ma al momento si calcolano circa 5 anni di tempo prima che la tecnologia sia pronta da essere integrata in un’auto, stando a quanto afferma Michael Steiner, a capo del R&D della casa tedesca.

“Siamo nel bel mezzo dello sviluppo di una batteria di prossima generazione con l’aiuto di Cellforce Group, abbiamo già i primi esemplari nello stesso formato che utilizziamo per alimentare la Taycan, per cui non si tratta solo di teoria, le prime batterie esistono già.” ha detto Steiner a Motor Trend.

Entro un paio d’anni, stando a quanto afferma Steiner, la compagnia sarà in grado di fare previsioni più accurate sulle capacità di queste batterie una volta raggiunta la produzione di massa, dopodiché Porsche potrà dedicarsi a sviluppare la tecnologia in una direzione dedicata alle auto ad altissime prestazioni.

“Quando avremo raggiunto un buon livello in termini di densità energetica rapportata al volume – un aspetto fondamentale per le hypercar elettriche – potremo concentrarci sulla creazione di un’auto con prestazioni da auto da corsa. Ho in mente un’auto, in molti abbiamo in mente un’auto, ma al momento abbiamo bisogno di miglioramenti tecnici prima che quest’auto possa nascere.”

Sicuramente la prossima hypercar di Porsche sarà fortemente improntata sulla trazione elettrica, ma al momento Steiner non ha confermato al 100% se si tratta di un’auto puramente elettrica o ibrida, una sorta di 918 Spyder degli anni ’20 del 2000; in ogni caso, il CEO di Porsche, Oliver Blume, ha confermato l’intenzione di riproporre sul mercato la 918 Spyder in una versione rinnovata e dotata di tecnologie di ultimissima generazione – inizialmente prevista per il 2025, è assai probabile che il progetto sia slittato in avanti, più vicino al 2027.

Prima di vedere anche solo un prototipo della nuova hypercar Porsche, ci vorranno almeno altri 2 o 3 anni di sviluppo della nuova tecnologia per le batterie.