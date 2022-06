Viviamo in una strana epoca dell’industria automobilistica, un’epoca in cui i SUV fanno di tutto per diventare auto sportive e le vere auto sportive stanno sparendo sempre più rapidamente, fatta eccezione per quelle elettriche che però risultano ancora troppo costose per la maggior parte della popolazione. In un’epoca in cui l’efficienza energetica è un aspetto fondamentale, Porsche ha avuto un’idea particolare: rendere il gancio traino più aerodinamico possibile.

Potrà sembrare un finto problema perché in Europa non è così frequente trainare roulotte o carrelli con la propria auto, ma in altre parti del mondo – come negli Stati Uniti – si tratta di un’usanza sufficientemente diffusa da influenzare l’industria, ed è proprio sul mercato americano che Porsche vuole portare la sua nuova soluzione per il gancio traino, così da migliorare l’efficienza energetica delle sue auto – in particolare l’elettrica Porsche Taycan.

Quando si parla di auto elettriche l’efficienza energetica è un aspetto da tenere in forte considerazione, se poi si aggiunge all’equazione anche un carrello da trainare, diventa tutto ancora più importante: grazie ai documenti scovati da CarBuzz, depositati negli uffici brevetti in Germania e negli USA, abbiamo scoperto di un brevetto che riguarda un estrattore posteriore mobile, in grado di aprirsi per far spuntare un gancio traino solo quando ce n’è effettivamente bisogno, andando quindi a migliorare drasticamente l’aerodinamica dell’auto in tutti i momenti, anche mentre si traina una roulotte.

L’estrattore posteriore sarà composto da varie parti attive, mosse elettricamente grazie al sistema progettato ad hoc: una volta aperto, spunterà automaticamente dal retro dell’auto il gancio traino che sarà anche parzialmente protetto dalle turbolenze d’aria dall’estrattore che cercherà di richiudersi il più possibile, proprio in un ottima di migliore aerodinamicità e quindi minori consumi energetici.

Le immagini allegate ai brevetti sono abbastanza generiche, ma sappiamo già che Porsche è al lavoro sulla nuova Macan EV in versione 100% elettrica, e a catalogo è già disponibile la Taycan Cross Turismo che potrebbe, in una futura generazione, essere impreziosita da questo nuovo gancio traino.