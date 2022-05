La Subaru Impreza 22B è tra le auto più iconiche degli ultimi 30 anni, capace di far innamorare tantissimi appassionati sin dai primi momenti di rilascio sul mercato, nel 1997: oggi Prodrive, l’azienda che ha lavorato sulle Subaru da rally e che ha aiutato la compagnia a ottenere tutte le vittorie che può vantare, ha presentato un nuovo progetto, una Impreza completamente riammodernata chiamata P25, prodotta in soli 25 esemplari.

Rispetto alla Impreza 22B del 1997, questa nuova versione sarà più leggera, più potente e ancora più maneggevole: sarà spinta da un 4 cilindri in linea da 2.5 litri in grado di generare 400 cavalli, abbinato a un cambio automatico con alette al volante a 6 rapporti, alloggiato in una struttura solidale al telaio e in fibra di carbonio.

“Un’icona ridefinita”, queste le parole che Davi Richards, a capo di Prodrive, ha utilizzato per descrivere la sua nuova Impreza, “Abbiamo deciso di migliorare tutto quello che ha reso quell’auto così speciale, utilizzando le più recenti tecnologie per dare vista alla nostra personale e moderna interpretazione di un’auto che ha fatto la storia degli sport motoristici.”

Non è la prima volta che Prodrive si cimenta in progetti di questo genere: molto di recente vi abbiamo raccontato della pazzesca Kimera Evo37, la restomod basata sulla Lancia 037 che ha dato vita a una macchina moderna ma in grado di trasmettere sensazioni di altri tempi.

La P25 è stata progettata da Peter Stevens, già responsabile delle Impreza 22B arrivate in Inghilterra più di 25 anni fa, con il supporto dell’ingegnere David Lapworth, responsabile della Impreza WRC originale. Prodrive ha scelto il Goodwood Festival of Speed – previsto per il mese di giugno – come momento ideale per svelare al mondo la sua nuova Impreza P25, non ci resta che aspettare per scoprire tutti i segreti di questa nuova e potentissima restomod.