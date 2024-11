Qualcuno ha tunizzato la Dacia Duster, questo è il risultato

CP Performance, divisione tuning dell'azienda tedesca Carpoint, ha creato una serie di elaborazioni grafiche per anticipare l'aspetto di una Dacia Duster dal look più sportivo. L'iniziativa mira a esplorare le possibilità di personalizzazione estetica del popolare SUV rumeno, noto principalmente per praticità e funzionalità.

Mentre Dacia offre già alcuni accessori orientati all'utilità, come il kit Sleep Pack per il campeggio, CP Performance si concentra su un approccio puramente estetico. Le elaborazioni grafiche mostrano una Duster con elementi più aggressivi come estensioni dei passaruota in colori contrastanti, spoiler anteriore, cerchi speciali e una presa d'aria sul cofano.

Questo esercizio di stile solleva interrogativi sul potenziale appeal di una versione più sportiva della Duster, tradizionalmente associata a valori come l'economicità e la praticità.

Nonostante l'aspetto più grintoso, è improbabile che un'eventuale versione elaborata della Duster possa contare su incrementi di potenza. La gamma motori resterà la medesima con il turbo benzina 100 CV (anche GPL) o 130 CV (disponibile con trazione integrale) e il full-hybrid da 140 CV.

L'unica possibile evoluzione in termini di prestazioni potrebbe derivare dall'adozione del propulsore Hybrid 155 da 155 CV, recentemente introdotto sulla Bigster, che offre più cilindrata, potenza e coppia rispetto all'attuale unità ibrida da 140 CV.

Resta da vedere se CP Performance realizzerà effettivamente una Duster elaborata o se queste elaborazioni grafiche rimarranno un puro esercizio di stile. In ogni caso, l'iniziativa stimola il dibattito sul potenziale appeal di versioni più sportive dei modelli Dacia, tradizionalmente focalizzati su praticità ed economicità.