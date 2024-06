Quanto costa Dacia Duster GPL 2024 con i nuovi incentivi?

Dopo mesi di trepidante attesa, Dacia Duster 2024 è finalmente pronto per sbarcare sul mercato. Questo nuovo modello, noto per la sua versatilità e accessibilità, rappresenta un significativo passo avanti per il marchio, rafforzandone la presenza nel settore automobilistico.

Gli acquirenti avranno tre opzioni di motorizzazione tra cui scegliere, ciascuna con caratteristiche ben definite. La versione ECO-G, dotata di un motore 1.0 turbo GPL da 101 CV, offre un'alternativa sostenibile ed economica. Per chi desidera maggiore potenza, c'è la TCe 130 mild-hybrid a 48V, con un motore 1.2 turbo a tre cilindri da 130 CV, disponibile anche con trazione integrale, ideale per affrontare qualsiasi tipo di terreno. Infine, per chi è orientato verso l'ibrido, la Hybrid 140 combina un motore 1.6 a quattro cilindri con due motori elettrici e una batteria da 1,2 kWh, offrendo una potenza complessiva di 140 CV.

Tutte le motorizzazioni ricadono nell'ultima fascia degli incentivi, ovvero quella con ciclo di emissioni comprese tra 61 e 135 g/km CO2. Attenzione solo alla motorizzazione TCe 130 abbinata alla trazione integrale: qui le emissioni sono a tetto e non è escluso che, con qualche specifico accessorio, si possano anche eccedere dal limite massimo.

Dacia Duster 2024, è disponibile con tre motorizzazioni e quattro allestimenti. Più in dettaglio, per le alimentazioni bifuel:

Dacia Duster GPL Prezzo Essential 19.700 € Expression 21.400 € Journey 22.900 € Extreme 22.900 €

Incentivi auto, gli sconti per le 61-135 g/km CO2

Il nuovo programma di incentivi offre una varietà di opzioni per ogni categoria di emissioni, permettendo anche a chi non è interessato a un'auto elettrica o ibrida di usufruire di uno sconto. Tuttavia, i benefici maggiori sono destinati a chi opta per un'auto elettrica. Il programma segue le seguenti linee guida:

Incentivi auto maggio 2024 Emissioni CO2 61-135 g/km Sconto con rottamazione fino a 3.000 € Sconto senza rottamazione - Riservato a Persone fisiche, imprese di noleggio e car sharing Limite di spesa 35.000 euro (esclusi Iva, Ipt e messa su strada)

[42.700 € con Iva] Mantenimento auto futura - Almeno 12 mesi per persone fisiche e imprese di noleggio

- Almeno 24 mesi per car sharing Caratterische da rispettare - Categoria M1

- Intestata da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi

- Omologata alle classi ambientali Euro 0-4

Quanto costa Dacia Duster GPL 2024 con i nuovi incentivi?

I nuovi incentivi auto prevedono un programma di sconti strutturato sulla base della presenza di un veicolo da rottamare, della sua classificazione e del rispetto di un limite ISEE di 30.000 euro.

Nel caso specifico della Dacia Duster GPL, gli sconti sono modesti e vengono concessi solo in presenza di un veicolo da rottamare. Inoltre, non vi è alcuna ulteriore agevolazione in base all'ISEE: il limite non influisce sull'ammontare dello sconto. Per l'allestimento Essential, che parte da 19.700 €, i prezzi sono i seguenti: