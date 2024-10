CATL ha inventato la batteria per auto ibride da 400 km di autonomia

CATL ha presentato Freevoy, una nuova batteria per auto ibride plug-in e range extended che promette fino a 400 km di autonomia in modalità elettrica. La nuova batteria rappresenta un notevole passo avanti rispetto alle attuali tecnologie, che offrono al massimo 100 km di autonomia elettrica. Freevoy utilizza materiali innovativi nel catodo, tra cui un trattamento superficiale e un liquido ad alta tensione che formano uno strato protettivo, riducendo le reazioni chimiche indesiderate e aumentando l'efficienza.

Il catodo contiene inoltre minuscole particelle energizzate che facilitano il movimento degli ioni di litio, migliorando le prestazioni complessive. CATL ha anche sviluppato un software che aumenta del 40% la precisione nella misurazione dello stato di carica, ottimizzando l'utilizzo dell'energia.

La batteria utilizza ioni di sodio, noti per la loro resistenza alle basse temperature. Può funzionare fino a -40°C, ricaricarsi a -30°C e consentire la guida a -20°C. CATL ha inoltre implementato una "strategia di controllo" che migliora del 20% la potenza del veicolo ibrido, prevedendo con maggiore accuratezza l'energia residua.

Freevoy può ricaricarsi fino a 280 km di autonomia in soli 10 minuti.

Freevoy è già utilizzata da marchi come Li Auto e Avatr. Entro il prossimo anno, la tecnologia dovrebbe essere adottata anche da altri costruttori cinesi come Geely, Chery, GAC e Voyah, segnando potenzialmente l'inizio di una nuova era per i veicoli ibridi plug-in.

È importante notare che i dati sull'autonomia si basano probabilmente sul ciclo di omologazione China Light Duty Test Cycle (CLTC), generalmente più ottimistico rispetto agli standard europei o americani. Tuttavia, anche considerando questa differenza, Freevoy rappresenta un significativo avanzamento tecnologico nel settore delle batterie per veicoli ibridi.