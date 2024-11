Questa è la nuova Hyundai Ioniq 9

Hyundai ha presentato la nuova Ioniq 9, un SUV elettrico di grandi dimensioni che si posizionerà al vertice della gamma elettrica del marchio coreano. Il lancio commerciale è previsto nella prima metà del 2025 in Corea e Stati Uniti, mentre arriverà in Europa successivamente.

La Ioniq 9 rappresenta un importante passo avanti per Hyundai nel segmento dei SUV elettrici premium. Con una lunghezza di 5,06 metri e un passo di 3,13 metri, si propone come un'ammiraglia spaziosa e tecnologicamente avanzata, in grado di competere con i modelli di punta dei marchi di lusso.

Tra le caratteristiche distintive della Ioniq 9 spiccano la nuova filosofia di design "Aerosthetic", che combina stile e aerodinamica; gli interni spaziosi a 6 posti su tre file, con sedili girevoli e funzioni relax; l'utilizzo di materiali riciclati per gli interni; un'autonomia dichiarata fino a 620 km nel ciclo WLTP; ricarica rapida dal 10% all'80% in soli 24 minuti.

La Ioniq 9 introduce elementi stilistici innovativi come il tetto curvo e componenti aerodinamici attivi. Gli specchietti retrovisori digitali opzionali contribuiscono a ridurre il coefficiente di resistenza aerodinamica da 0,269 a 0,259.

Gli interni sono caratterizzati da un doppio schermo curvo da 12" sulla plancia e dalla presenza di uno sterilizzatore UV-C integrato. La vettura offre anche nuovi servizi connessi "Features on Demand" (FoD) acquistabili tramite una piattaforma dedicata.

La Ioniq 9 sarà disponibile in diverse configurazioni: a trazione posteriore da 217 CV e ben due versioni bimotore, di cui una Performance. Quest'ultima accelera da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi. Alcune varianti avranno una capacità di traino fino a 2.500 kg, un dato rilevante per un veicolo elettrico di questa categoria.

Con la Ioniq 9, Hyundai punta a consolidare la propria posizione nel mercato dei veicoli elettrici di lusso, offrendo un mix di spaziosità, tecnologia e prestazioni in linea con le aspettative dei clienti più esigenti.