Una Hyundai Ioniq 5 N ancora più potente è in arrivo, non siete pronti a tanto carbonio

Hyundai ha presentato la concept car Ioniq 5 NPX1 al Tokyo Auto Salon del 2024, anticipando una gamma completa di componenti N Performance disponibili per i clienti N in tutto il mondo. Il catalogo N Performance Parts sarà esteso a tutti i modelli con il marchio N, con particolare attenzione alla Ioniq 5 N e presumibilmente alle future elettriche.

La divisione prestazionale del marchio sudcoreano ha sviluppato una vasta gamma di parti N Performance per la Ioniq 5 NPX1 Concept, creando un insieme di equipaggiamenti per competere con le sportive teutoniche. Tra le caratteristiche spiccano le ruote ibride leggere in fibra di carbonio, unite a ulteriori accessori in fibra di carbonio, come uno splitter anteriore, un diffusore posteriore, minigonne laterali e uno spoiler sull'ala posteriore.

Questi componenti N Performance non si limitano all'aspetto estetico; il concept è dotato anche di pastiglie freno ad alte prestazioni e molle ribassate, contribuendo a migliorare il controllo e la stabilità della Ioniq 5 N. Gli interni, già notevoli nella Ioniq 5 N, sono ulteriormente migliorati nell'NPX1 Concept con l'aggiunta di sedili avvolgenti da corsa e rivestimenti in Alcantara.

Per impreziosire ulteriormente l'esperienza di guida, il software sarà personalizzabile, offrendo paesaggi sonori migliorati attraverso la funzionalità N Active Sound+. Saranno anche disponibili ulteriori calibrazioni del veicolo, che verranno implementate tramite aggiornamenti OTA.

Sebbene le parti presentate siano attualmente prototipi, Hyundai assicura che saranno ulteriormente sviluppate prima di essere lanciate sul mercato nel 2024. I componenti saranno disponibili per tutti i modelli Hyundai N, comprese le hot hatch i30 N e i20 N. Si prevede che anche la prossima generazione di Hyundai Kona N avrà il suo catalogo di parti N Performance.