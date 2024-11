Questa è la prima Suzuki elettrica della storia, ed è una Vitara

Suzuki ha presentato la sua prima auto elettrica di massa, la eVitara. Il lancio è previsto per l'estate 2025 in Italia, con produzione in India a partire dalla primavera dello stesso anno. Si tratta di un B-SUV lungo 4,27 metri, costruita su una nuova piattaforma sviluppata in collaborazione con Toyota.

Questo modello segna una svolta importante per Suzuki, che entra nel mercato delle auto elettriche con un veicolo dal respiro globale. La eVitara si posiziona nel segmento B-SUV, offrendo versioni a due e quattro ruote motrici.

La eVitara riprende lo stile del concept eVx, con un design definito "High-tech & Adventure" che mantiene l'impronta fuoristradistica tipica del marchio. L'abitacolo rappresenta un notevole passo avanti rispetto all'attuale generazione di prodotto Suzuki, con materiali di maggior pregio e tecnologia avanzata. Spicca un grande schermo che integra strumentazione digitale e infotainment, pur mantenendo alcuni comandi fisici per climatizzatore e modalità di guida.

La piattaforma, denominata "Heartect-e", è stata sviluppata con Toyota

La eVitara offre due tagli di batterie LFP (litio-ferro-fosfato): 49 kWh per la versione base a due ruote motrici; 61 kWh per le versioni più potenti a trazione anteriore o integrale

Le varianti 2WD sono disponibili con 144 CV e 189 Nm (batteria 49 kWh) o 174 CV e 189 Nm (batteria 61 kWh). La versione 4WD, equipaggiata solo con la batteria da 61 kWh, combina un motore anteriore e uno posteriore per una potenza totale di 184 CV e 300 Nm di coppia.

Le versioni 4WD utilizzano un sistema di trazione integrale elettrica senza collegamenti meccanici tra gli assali. Il controllo elettronico della trazione (Trail Mode) migliora la motricità su fondi a bassa aderenza. Con questo lancio, Suzuki si posiziona nel mercato delle auto elettriche con un prodotto che combina l'esperienza del marchio nel settore dei SUV con le nuove tecnologie di propulsione elettrica, aprendo nuove prospettive per il futuro del brand.