Questa hypercar elettrica cinese sembra uscita da un videogioco e ha prestazioni pazzesche

Nella recente anticipazione al mondo dell'automobilismo, MG ha presentato il concept della sua nuova hypercar elettrica, l'EXE181, un veicolo che promette di rivaleggiare con le creazioni più avanzate di Rimac.

L'ispirazione per la EXE181 arriva direttamente dalla storica auto da record di velocità terrestre, anch'essa denominata EX181, che vide al volante celebrità del calibro di Stirling Moss e Phil Hill nella seconda metà degli anni '50. L'accento posto sull'efficienza aerodinamica nella progettazione di quell'epoca continua a risuonare nel design della nuova EXE181, che mira a minimizzare la resistenza all'aria in ogni modo possibile.

Il veicolo sfoggia un design minimalista, con una carrozzeria che avvolge strettamente una monoscocca a posto singolo. In questa configurazione, il conducente trova posto all'interno di una bolla centrale prominente, elemento distintivo che fa eco alla forma a UFO della EX181 originale. Il profilo a goccia della cabina si prolunga in una pinna di coda inclinata, in grado di sollevarsi dal corpo dell'auto e funzionare come un freno ad aria nelle decelerazioni ad alta velocità.

MG ha dichiarato che l'auto vanta un coefficiente di resistenza aerodinamica di appena 0.181, un valore che la pone in una posizione di vantaggio rispetto ad altri veicoli noti per la loro efficienza, come la Volkswagen XL1 e la McLaren Speedtail. Questi dettagli sottolineano l'attenzione di MG verso l'innovazione e l'efficienza nei suoi progetti.

All'interno, l'EXE181 adotta un volante in stile yoke dotato di un touchscreen integrato, riducendo al minimo altri elementi di distrazione. Il design interno è allo stesso tempo futuristico e funzionale, mettendo il conducente al centro dell'esperienza di guida.

Nonostante MG non abbia ancora rivelato tutti i dettagli del sistema di propulsione dell'EXE181, le indicazioni su un possibile allestimento con quattro motori, uno per ruota, e una potenza che supera i 1000 cavalli, fanno presagire prestazioni eccezionali. L'accenno a un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 1,9 secondi posiziona l'EXE181 tra le auto più rapide in accelerazione al mondo, un primato sottolineato anche dal confronto con supercar dal prestigio consolidato come la Rimac Nevera e l'Aspark Owl.