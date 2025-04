Questo pick-up elettrico made in USA costa pochissimo

Nel panorama automobilistico statunitense sta emergendo un progetto che potrebbe rivoluzionare il concetto di veicolo elettrico accessibile. Si chiama semplicemente "The Truck", ed è un mini pick-up elettrico lanciato dalla startup Slate Auto con un obiettivo audace: riportare il mercato automobilistico americano a prezzi abbordabili, proponendo un modello base a soli 20.000 dollari, incentivi federali inclusi. Un'iniziativa che ha attirato l'attenzione anche di Jeff Bezos, fondatore di Amazon, tra i finanziatori del progetto che scommette sulla filosofia dell'essenzialità estrema contro l'inflazione dei listini che sta colpendo il settore.

La proposta di Slate Auto sfida le tendenze del mercato automobilistico contemporaneo proponendo un ritorno alla semplicità funzionale. "Slate nasce per restituire potere a quei clienti che l'industria automobilistica ha dimenticato", ha dichiarato l'amministratore delegato Chris Barman, riassumendo la missione dell'azienda. Il The Truck si presenta con una configurazione unica: cabina singola, due porte, due posti e una sola colorazione disponibile - il grigio ardesia che richiama il nome dell'azienda.

La produzione avverrà rigorosamente in territorio americano, sebbene la location esatta dello stabilimento non sia ancora stata comunicata. Questa scelta risponde sia a logiche di contenimento costi sia alla volontà di creare un prodotto autenticamente "Made in USA", elemento non trascurabile per il mercato di riferimento. Gli interni seguono la stessa filosofia minimalista: nessun sistema di infotainment integrato, ma un supporto universale per dispositivi mobili. I finestrini a compasso - una caratteristica vintage che sembrava definitivamente scomparsa - tornano protagonisti in questo progetto che guarda al futuro partendo da soluzioni semplici del passato.

Sebbene l'offerta base sia volutamente spartana, Slate ha sviluppato un ecosistema di personalizzazione decisamente innovativo. Il veicolo può trasformarsi completamente grazie a kit "flat-pack" in stile IKEA, che permettono addirittura di convertire il pick-up in un SUV a cinque posti, aggiungendo airbag supplementari per i passeggeri posteriori. Tra le opzioni disponibili figura anche un hardtop in stile fastback che ricorda vagamente le linee di una Range Rover classica.

Compatto ma funzionale

Con una lunghezza di soli 4,43 metri, The Truck è sorprendentemente compatto - più corto di una Honda Civic Hatchback e ben lontano dai 5 metri del Ford Maverick, considerato il pick-up "compatto" per eccellenza negli USA. Nonostante le dimensioni contenute, il cassone posteriore misura circa 1,5 metri, paragonabile a quello di pick-up di categoria superiore. Il veicolo dispone anche di un vano di carico anteriore da 198 litri, per massimizzare la capacità di trasporto.

La propulsione è affidata a un singolo motore elettrico posteriore da 201 CV e 400 Nm, con due opzioni di batteria: quella standard da 52,7 kWh promette 240 km di autonomia, mentre la versione potenziata da 84,3 kWh estende il raggio d'azione a 386 km. Le prestazioni sono adeguate all'utilizzo quotidiano: accelerazione da 0 a 96 km/h in 8 secondi e velocità massima di 145 km/h.

Il telaio adotta soluzioni collaudate: sospensioni anteriori MacPherson e posteriori di tipo De Dion - la stessa configurazione utilizzata sulla ben più costosa Mercedes Classe G. I cerchi in acciaio di serie montano pneumatici 245/65 R17. Anche la sicurezza non è stata trascurata, con sistemi di frenata automatica d'emergenza e avviso anticollisione inclusi nel pacchetto base.

Con un peso di soli 1.635 kg - un valore contenuto per un veicolo elettrico - The Truck può trasportare fino a 650 kg di carico utile e trainare 450 kg. Numeri che non impressioneranno gli appassionati di pick-up tradizionali, ma che risultano più che adeguati per l'utilizzo urbano e periurbano a cui è principalmente destinato.

Sfide e prospettive

La distribuzione seguirà il modello direct-to-consumer, eliminando i concessionari tradizionali per contenere ulteriormente i costi. Una strategia che si allinea con le tendenze più recenti del mercato automobilistico, pur prevedendo centri di assistenza locali per manutenzione e supporto post-vendita.

Malgrado l'entusiasmo e il supporto di investitori di peso come Bezos, il progetto Slate dovrà affrontare sfide considerevoli. Portare un nuovo veicolo alla produzione di massa è un'impresa titanica anche per costruttori affermati, figuriamoci per una startup. Inoltre, con gli incentivi federali per i veicoli elettrici in progressiva riduzione negli Stati Uniti, mantenere il prezzo promesso sotto i 20.000 dollari potrebbe rivelarsi più un'aspirazione che una realtà concreta.

Ciononostante, The Truck intercetta due necessità fondamentali del mercato americano: la domanda crescente di veicoli realmente economici e l'amore culturale per i pick-up. Se Slate riuscirà a superare gli ostacoli produttivi e normativi, questo mini pick-up elettrico potrebbe effettivamente ridefinire il concetto di mobilità personalizzata negli Stati Uniti, dimostrando che l'elettrificazione non deve necessariamente significare veicoli complessi e costosi.