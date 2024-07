Questo SUV monta delle Colt come maniglie e sorprendentemente non è americano

Il mercato automobilistico cinese continua a sorprendere con veicoli sempre più innovativi e originali. L'ultimo esempio è il SUV elettrico Dongfeng M-Hero 917, che ha attirato l'attenzione per un dettaglio di design davvero particolare: le maniglie delle portiere ispirate alla pistola Colt M1911.

Questo imponente fuoristrada fa parte della gamma Mengshi ("guerriero" in cinese) di Dongfeng, nata inizialmente come versione locale del celebre Humvee americano.

Questa scelta di design è sorprendente per un'auto cinese.

Col pssare del tempo, però, come molti altri prodotti dell'industria automobilistica cinese, anche il M-Hero 917 si è evoluto in un veicolo elettrico ad alte prestazioni.

Il SUV è infatti disponibile in due versioni: una completamente elettrica con quattro motori per una potenza totale di 1.069 CV, paragonabile al GMC Hummer EV, e una con propulsione ibrida range extender simile al prossimo Ram 1500 REV.

Ma ciò che ha catturato maggiormente l'attenzione sono le particolari maniglie delle portiere, chiaramente modellate sulla forma della pistola Colt M1911.

Questa arma, in servizio da oltre un secolo, è riconoscibile per il caratteristico design del carrello con finestratura di espulsione decentrata e l'impugnatura in legno con due rivetti.

Sulle portiere del M-Hero 917, questi elementi sono fedelmente riprodotti, con l'unica eccezione di un dettaglio nella parte posteriore che ricorda più la sicura di una Browning Hi-Power.

È possibile che i designer di Dongfeng si siano ispirati a entrambi i modelli o, semplicemente, che abbiano rivisto il design per non incappare in problemi di coyright.

Va, comunque, notato che, essendo Dongfeng un'azienda statale cinese, eventuali problemi di proprietà intellettuale sarebbero difficilmente perseguibili.

Sebbene la Cina non abbia lo stesso rapporto culturale con le armi degli Stati Uniti, Dongfend ha scelto, comunque, di incorporare questi elementi stilistici in modo peculiare.

L'abitacolo del M-Hero 917 presenta molti altri elementi di design interessanti, meno militareschi ma altrettanto originali. Tra questi spiccano i pulsanti "play" e "pause" sui pedali.

Nonostante le perplessità di alcuni mercati occidentali nei confronti delle auto cinesi, veicoli come il Dongfeng M-Hero 917 dimostrano la capacità dell'industria automobilistica cinese di realizzare prodotti dal design peculiare e tecnologicamente avanzati, in grado di competere con i marchi più blasonati a livello globale.