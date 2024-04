Questo video di un'auto col pilota automatico in mezzo al traffico indiano è ansia pura

Probabilmente non avete mai assistito a uno spettacolo così ricco di ansia come quello mostrato in un video recente diffuso dalla startup indiana Swaayatt Robots: il video in questione cattura un SUV a guida autonoma mentre attraversa con estrema audacia le affollate strade di Bhopal, in India, destreggiandosi in mezzo all'estremo traffico.

Le strade della nazione sono note per il loro caos, con le regole della strada spesso ignorate - o addirittura inesistenti -. Insomma, non propriamente il contesto ideale per i veicoli senza conducente, che già si trovano a fatica a navigare in ambienti in continuo cambiamento.

Come hanno già scoperto le aziende di robotaxi basate negli Stati Uniti, si tratta di un compito estremamente difficile – e ciò avviene in un ambiente molto più prevedibile, dove le auto, per lo meno in teoria, si fermano ai semafori rossi e rispettano le segnaletiche orizzontali.

Tuttavia, Swaayatt Robots non si è lasciata scoraggiare. Un video pubblicato lo scorso mese dalla startup mostra il suo veicolo equipaggiato di sensori mentre "si fa strada attraverso un caos assoluto, su strade suburbane non strutturate in India," come viene descritto nella didascalia dell'azienda.

"Questa è la situazione più complessa che possa presentarsi per un veicolo autonomo," ha dichiarato a IEEE Spectrum il CEO di Swaayatt, Sanjeev Sharma. "Se riesci a sviluppare qui, questa tecnologia è universale."

I risultati sono impressionanti: il veicolo si muove avanti e indietro, quasi imitando i movimenti erratici delle altre auto intorno a sé. Con le luci di emergenza lampeggianti, il SUV bianco non esita a invadere la corsia di traffico opposto, costringendo gli altri conducenti a sterzare intorno a esso. Per l'azienda, questo comportamento inquietante è del tutto intenzionale.

"Non c'erano regole del traffico da rispettare su questa strada, se non quella di evitare gli ostacoli a sinistra," scrive l'azienda nella didascalia del suo video. "Se gli altri ostacoli seguono lo stesso schema, altrimenti il veicolo dovrà cambiare il suo piano in modo stocastico, in varie impostazioni di negoziazione multi-agente che si incontrano durante la navigazione autonoma."

Per Swaayatt, dunque, si tratta di un ambiente spietato dove ogni veicolo, sia esso autonomo o guidato dall'uomo, deve badare a se stesso. Insomma, stiamo assistendo a un'impresa ingegneristica impressionante o a un disastro annunciato? La decisione spetta a voi.