Range Rover elettrica, ecco com'è fatta la rivale della Classe G

In mezzo ai paesaggi incontaminati e gelidi del circolo polare artico, emerge una figura che si distingue per la sua eleganza e modernità: la nuova Range Rover Electric. Questa innovativa versione del SUV di casa Land Rover, noto per la sua raffinatezza e capacità off-road, si presenta ora nella sua variante completamente elettrica, promettendo di portare lusso e sostenibilità a un nuovo livello.

Le prime immagini ufficiali rivelano che il design esterno mantiene l'iconico stile Range Rover, fatta eccezione per la griglia anteriore, ora semi-chiusa per ottimizzare l'aerodinamica e massimizzare l'autonomia del veicolo. Tale dettaglio sottolinea l'attenzione del brand verso soluzioni innovative volte a migliorare l'efficienza senza sacrificare l'estetica.

Ma è nelle prestazioni che la Range Rover Electric promette di fare la differenza. Land Rover non ha trascurato la propria reputazione in materia di "capability", terminologia cara al marchio per definire le proprie capacità fuoristradistiche, adattandosi alle sfide proposte dalla trazione elettrica. Il nuovo sistema di propulsione garantirà prestazioni eccezionali su ogni superficie, dal ghiaccio al deserto, grazie a un controllo di trazione che regola la coppia su ogni singola ruota in "appena un millisecondo", come sottolineato dalla casa automobilistica.

Non mancano poi le prove estreme: dalla rigidità del freddo polare, dove i test hanno avuto luogo a temperature che raggiungono i -40 gradi, ai 50 gradi dei deserti del Medio Oriente. Queste condizioni estreme servono a garantire che la Range Rover Electric mantenga le promesse in termini di prestazioni e affidabilità in ogni scenario possibile.

La presentazione ufficiale del modello è attesa entro la fine dell'anno, portando con sé la curiosità e l'attesa di poter scoprire più dettagli su autonomia, prestazioni e, naturalmente, il lusso che contraddistingue ogni modello Range Rover. Con il suo debutto, la Range Rover Electric si prepara a definire un nuovo standard nel segmento dei SUV di lusso elettrici, combinando l'heritage di un marchio storico con le più innovative tecnologie in materia di mobilità sostenibile.