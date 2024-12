Renault 5 Turbo 3E: il ritorno di una leggenda

La Renault svela in anteprima la futura versione di serie della Renault 5 Turbo 3E nell'ultimo episodio del documentario "Anatomy of a come-back", in onda su Prime Video dal 13 dicembre. Il CEO Luca de Meo ha confermato che questo modello sportivo 100% elettrico, ispirato alle iconiche Renault 5 Turbo degli anni '80, arriverà presto sul mercato. Questo annuncio rappresenta una novità assoluta nel settore automobilistico, svelando un nuovo veicolo di serie all'interno di un documentario.

La Renault 5 Turbo 3E si presenta come una rivisitazione moderna ed elettrica delle leggendarie Renault 5 Turbo e Turbo 2. Mantiene il profilo da auto da corsa e i colori iconici dei modelli originali, ma integra elementi futuristici come la presa di ricarica nascosta in una delle prese d'aria posteriori.

Il veicolo vanta una potenza di oltre 500 CV grazie ai motori elettrici posizionati sulle ruote posteriori. Le prestazioni promettono di essere mozzafiato, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 3 secondi. La Renault 5 Turbo 3E si distingue per il suo design retro-futuristico che unisce elementi classici a soluzioni tecnologiche moderne. La carrozzeria in carbonio garantisce leggerezza e rigidità, caratteristiche fondamentali per un'auto sportiva di alto livello.

Come l'originale, la nuova Turbo 3E adotta una trazione posteriore, ma con l'innovativa soluzione dei motori elettrici integrati direttamente nelle ruote. Questo permette un'erogazione istantanea della potenza e sensazioni di guida estreme. Lo sviluppo di questo modello iconico sta coinvolgendo le migliori competenze del Gruppo Renault. L'azienda promette di rivelare ulteriori dettagli e iniziative esclusive nel corso del 2025, mantenendo alta l'attenzione su questo progetto che unisce passato e futuro del marchio.

La scelta di presentare la Renault 5 Turbo 3E attraverso un documentario sottolinea l'approccio innovativo dell'azienda non solo nella progettazione dei veicoli, ma anche nella comunicazione con il pubblico, offrendo uno sguardo privilegiato sul processo creativo e decisionale dietro la rinascita di un'icona automobilistica.