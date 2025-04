Neopatentati: arriva la Clio con limite a 110 km/h

La sicurezza stradale incontra l'innovazione tecnologica in un'iniziativa che potrebbe rivoluzionare l'approccio alla guida per i neopatentati. Renault ha lanciato in Francia un progetto pionieristico denominato "Safety Car", che limita elettronicamente la velocità massima della Clio a 110 km/h per i conducenti alle prime armi. L'intervento, pensato specificamente per il periodo di apprendistato e per i primi anni dopo il conseguimento della patente, rappresenta una risposta concreta al drammatico fenomeno degli incidenti stradali che coinvolgono i giovani guidatori. La casa automobilistica francese ha scelto come ambasciatore dell'iniziativa il pilota di Formula 1 Pierre Gasly, creando così un ponte simbolico tra la velocità professionale dei circuiti e la prudenza necessaria sulle strade di tutti i giorni.

La modifica, applicabile sia ai nuovi acquisti che alle Clio già in circolazione, consiste in una riprogrammazione della centralina elettronica che imposta automaticamente un limite di velocità non superabile. Il sistema interviene sul cruise control e sul limitatore di velocità, impostandoli di default a un massimo di 110 km/h, in conformità con quanto previsto dal Codice della strada francese per chi ha conseguito la patente da meno di due o tre anni. L'intervento è completamente reversibile e può essere rimosso presso qualsiasi concessionario Renault una volta terminato il periodo di prova previsto dalla legge.

La scelta è caduta sulla Clio non per caso: si tratta infatti di uno dei modelli più popolari tra i guidatori giovani, quelli statisticamente più esposti al rischio di incidenti causati dall'inesperienza e, talvolta, da comportamenti imprudenti. L'iniziativa si inserisce all'interno del programma sociale "Human First" della casa automobilistica, confermando l'impegno di Renault verso tematiche di responsabilità sociale.

Per il momento, il progetto è attivo esclusivamente in Francia, dove gli apprendisti guidatori sono identificati da un adesivo con una "A" rossa su sfondo bianco, simile alla "P" utilizzata in Italia per i neopatentati. Il sistema di apprendistato francese prevede almeno 20 ore di guida su strada prima di ottenere la patente completa, un periodo durante il quale la limitazione della velocità rappresenta un supporto concreto per sviluppare abitudini di guida più sicure.

Pierre Gasly, pilota di Formula 1 e volto della campagna pubblicitaria di Renault, compare in un video promozionale diffuso sui principali canali social dove assume il ruolo di istruttore accanto a un giovane conducente. La location scelta è emblematica: il circuito del Gran Premio di Monaco, uno dei tracciati più iconici e impegnativi del mondiale di Formula 1. Nel filmato, Gasly condivide la sua esperienza professionale e dispensa consigli sulla gestione della velocità, sottolineando l'importanza di mantenere comportamenti responsabili nella guida quotidiana.