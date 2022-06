La Renault Zoe è un vero e proprio punto di riferimento del mercato delle auto elettriche in Europa come confermato anche dalla prova su strada. Con oltre 380 mila unità vendute, infatti, la city car di casa Renault è l’elettrica più venduta in Europa nel corso degli ultimi 10 anni. Questa settimana, Renault ha rinnovato la gamma della sua Zoe con il lancio del Model Year 2022.

L’aggiornamento della gamma non introduce sostanziali novità per la gamma di motorizzazioni che continuerà a comprendere due opzioni, una da 110 CV ed una da 135 CV. Per quanto riguarda l’autonomia, invece, la Renault Zoe può arrivare a sfiorare i 400 chilometri (dichiarati) di percorrenza con una carica completa della batteria da 52 kWh. Con il MY 2022, la gamma della city car di casa Renault comprende ora tre diversi allestimenti.

Renault Zoe

La nuova gamma della Renault Zoe MY 2022 include l’allestimento base, denominato equilibre, disponibile sul mercato a partire da 33.700 euro. Questa versione include il caricatore di bordo da 22 kW, il cruise control, il sistema keyless, il quadro strumenti da 10 pollici e il sistema di infotainment da 7 pollici con compatibilità Android Auto e Appel Car Play.

In listino c’è spazio anche per la evolution, disponibile con un prezzo di 34.900 euro. Quest’allestimento include diversi elementi extra come i sensori di parcheggio posteriori, il climatizzatore automatico, il sistema di riconoscimento dei segnali stradali e il Lane Departure Warning.

A completare la gamma c’è l’allestimento iconic, disponibile in listino con un prezzo di 36.900 euro. Quest’allestimento presenta i cerchi in lega da 17 pollici con finitura nera, il display dell’infotainment più grande (da 9,3 pollici) e diversi accessori aggiuntivi come rivestimenti esclusivi per gli interni.