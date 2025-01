Ricarica la tua auto elettrica in sicurezza con questo cavo Siekon, oggi IN OFFERTA!

Se state cercando un cavo di ricarica per auto elettrica che unisca alta potenza, massima compatibilità e un prezzo imbattibile, non lasciatevi sfuggire questa offerta su Amazon! Il cavo Siekon Tipo 2 è ora disponibile a soli 88,04€, con un sostanzioso drop di prezzo rispetto ai precedenti 124,76€. Un'opportunità imperdibile per chi desidera un accessorio affidabile e certificato per la propria vettura elettrica o ibrida plug-in. E per maggiori informazioni sui veicoli elettrici, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra sezione MotorLabs.

Cavo di ricarica Siekon Tipo 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il cavo di ricarica Siekon è progettato per garantire prestazioni elevate grazie alla sua modalità 3 con potenza fino a 22kW e un'intensità di 32A su 3 fasi. Con una lunghezza di 5 metri, offre un'ottima flessibilità per collegare il veicolo alla stazione di ricarica con la massima comodità.

Uno degli aspetti più importanti di questo cavo è la sua compatibilità universale con tutti i veicoli elettrici e ibridi plug-in dotati di ingresso di ricarica Tipo 2 e CCS2. Tra i modelli supportati troviamo Tesla Model S, Model 3, Model X, Model Y, BMW i3, i4, iX3, Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5, Audi e-tron, Peugeot e-208, Hyundai Ioniq 5, Kia e-Niro, Skoda Enyaq iV, Porsche Taycan e molti altri.

Questo cavo di ricarica EV è completamente certificato CE e conforme allo standard IEC 62196-2. Inoltre, grazie alla certificazione IP54, è protetto contro polvere e acqua, risultando perfetto per l'uso in qualsiasi condizione climatica, con un range di temperature che varia da -40°C a +50°C. La costruzione in TPU flessibile e anti-shock garantisce un'ottima resistenza all'usura e una durata superiore con oltre 10.000 cicli di accoppiamento.

Con una capacità massima di 32A e 22kW, questo cavo di ricarica per veicoli elettrici supporta anche carichi a 11kW, 7,4kW e 3,7kW, assicurando tempi di ricarica ottimizzati per qualsiasi situazione. L'alloggiamento rinforzato offre una protezione aggiuntiva contro urti e compressioni fino a 2 tonnellate, garantendo una sicurezza assoluta durante l'utilizzo.

Non lasciatevi sfuggire questa offerta esclusiva su Amazon. Il cavo di ricarica Siekon Tipo 2 è la scelta ideale per chi desidera un prodotto affidabile, performante e a un prezzo eccezionale. Approfittate subito dello sconto prima che il prezzo torni a salire!

