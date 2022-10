Proseguono i lavori di costruzione del Rimac Campus, nuova sede della Casa croata, che sorgerà alla periferia di Zagabria. Secondo quanto diffuso, lo stabilimento di produzione di 70.000 m2 dovrebbe essere completato a metà del 2023 diventando il cuore pulsante del nuovo Rimac Campus che ospiterà anche 2.500 dipendenti.

Non a caso, il progetto del Rimac Campus è uno dei più grandi progetti di costruzione attualmente in corso in Europa con un investimento totale di oltre 200 milioni di euro.

Quando il progetto Campus ha ricevuto il via libera avevamo 400 dipendenti. Oggi ne abbiamo più del triplo, e sappiamo già che Campus sarà solo l’inizio dei nostri piani di espansione. Al completamento dell’intero progetto, i nostri uffici saranno pieni e il nostro capannone di produzione funzionerà al 100%. Mentre vediamo il Campus come la nostra casa a lungo termine, stiamo già pianificando la costruzione di un nuovo ‘Mega Campus’ – costruito su un terreno tre volte più grande del Campus – focalizzato sulla crescita del potenziale di produzione di Rimac Technology ancora di più, ha dichiarato Mate Rimac, fondatore e CEO del Gruppo Rimac.

Una volta completato, il Campus diventerà un vero e proprio quartiere generale del Gruppo, con un’importante base per la produzione globale di componenti e veicoli Rimac.

Secondo quanto diffuso, il Campus Rimac sarà sostenibile e carbon neutral: non a caso, l’enorme tetto dell’impianto di produzione sarà coperto da pannelli solari, una soluzione inevitabilmente utile per generare elettricità e alimentare gli stabilimenti. Non mancheranno, infatti, alle estremità dell’edificio un asilo nido, uno spazio commerciale, uno showroom e un museo.

Con 100.000 m2 di spazio costruito, su un sito di 200.000 m2, il Campus dovrebbe essere completamente operativo a partire dal 2024 e accessibile a chiunque voglia visitarlo. Come si legge sul sito ufficiale, il sito sarà anche privo di recinzioni, completamente aperto al pubblico per godersi lo spazio e mescolarsi con i dipendenti Rimac.