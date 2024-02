SUPER sconto su questo utilissimo compressore MAXTOOLS! (-20%)

MAXTOOLS BAC100 è un compressore d'aria a batteria con schermo LCD digitale e torcia LED. Questo dispositivo compatto, leggero e multifunzione, è perfetto per gonfiare pneumatici di biciclette, auto, moto, monopattini e persino palloni in modo rapido e preciso, grazie alla sua capacità di arrestarsi automaticamente una volta raggiunta la pressione desiderata. Originariamente venduto a 46,00€, ora è disponibile a soli 36,79€, permettendovi di risparmiare il 20% sul prezzo consigliato.

Il MAXTOOLS BAC100 è un compressore d'aria a batteria che risponde alle esigenze di chiunque desideri una soluzione pratica e veloce per gonfiare pneumatici di auto, moto, biciclette o monopattini, oltre a palloni e materassini. Grazie alla sua capacità di gonfiaggio rapido e alla funzione di arresto automatico alla pressione desiderata, è perfetto per gli appassionati di sport all'aria aperta, i viaggiatori frequenti o le famiglie in cerca di un dispositivo affidabile per la sicurezza dei pneumatici. Dotato di uno schermo LCD digitale e di una torcia LED, garantisce comodità d'uso in ogni condizione di luce, rendendolo ideale anche per chi ha la necessità di operare di notte.

Il MAXTOOLS BAC100 offre un gonfiaggio rapido e multifunzione con una pressione massima di 150 PSI. Capace di gonfiare i pneumatici da 14 a 36 PSI in appena 2 minuti, si distingue per la sua versatilità, grazie alla possibilità di selezionare automaticamente la pressione desiderata per diverse applicazioni. Il dispositivo è corredato da un display LCD per una lettura facile dei dati e una torcia LED per l'utilizzo in condizioni di scarsa illuminazione. Includendo un cavo di ricarica USB C e 4 adattatori, è ideale per una vasta gamma di gonfiaggi: da palloni a materassini. Il design compatto (90 x 48 x 138 mm) e leggero (400 g) lo rendono perfetto per essere trasportato ovunque. Inoltre, la garanzia di due anni assicura affidabilità e durata nel tempo.

Riassumendo, il MAXTOOLS BAC100 rappresenta una soluzione pratica e efficiente per soddisfare tutte le necessità di gonfiaggio on-the-go. Con la sua tecnologia avanzata, compatta e leggera, unita agli accessori inclusi e il vantaggio di un'illuminazione integrata, offre un valore aggiunto per chi cerca un prodotto affidabile e versatile. Il prezzo attuale di 36,79€, rispetto al prezzo originale di 46€, lo rende un acquisto consigliato per l'elevato rapporto qualità/prezzo e la promessa di una durata affidabile garantita da MAXTOOLS.

