Rivian ha annunciato una campagna di richiamo volontaria che riguarda 12.212 veicoli – praticamente l’intera produzione della compagnia che ad oggi è composta dal pick-up R1T, dal SUV R1S e dal furgone elettrico EDV che Rivian sta realizzato appositamente per Amazon, uno dei suoi più grandi investitori.

Secondo quanto diffuso nelle ultime ore, Rivian avrebbe inviato una lettera a tutti i proprietari di uno dei suoi veicoli – tra cui alcuni editori di importanti testate che si occupano di auto elettriche – segnalando un problema di sicurezza che riguarda lo sterzo dell’auto, così come il comparto delle sospensioni.

E’ stato proprio RJ Scaringe, CEO di Rivian, a firmare la lettera in cui si conferma che gli esemplari prodotti tra la fine del 2021 e tutto il 2022 potrebbero essere affetti da questo problema: fortunatamente, stando ai primi report condivisi con la NHTSA, pare che solo l’1% dei veicoli presenti effettivamente il problema.

Ad oggi sono stati almeno 7 i casi confermati di clienti che hanno lamentato problemi con lo sterzo, problemi che potrebbero portare ad un’eccessiva campanatura nelle ruote che, in casi estremamente rari, potrebbe tradursi in una ruota che si stacca dal veicolo causando quasi inevitabilmente un incidente.

La campagna di richiamo avviata da Rivian riguarda quindi tutti i suoi veicoli, anche se la percentuale di quelli coinvolti è molto più bassa: purtroppo dalla fabbrica non c’è modo di confermare se i bulloni colpevoli di questo problema sono stati avvitati con la giusta coppia di serraggio, e l’unico modo per verificarlo è farlo manualmente, una macchina alla volta.

“E’ un eccesso di cautela, ma abbiamo deciso volontariamente di richiamare i nostri veicoli e puntiamo a verificarli tutti entro i prossimi 30 giorni. Per la maggior parte dei proprietari il processo durerà pochi minuti, e sarà sufficiente stringere qualche bullone alla giusta coppia di serraggio.” ha detto lo stesso RJ, nella lettera inviata ai clienti Rivian.

I clienti potranno fissare un appuntamento chiamando il numero dedicato, o persino presentarsi a un Rivian Service Center senza appuntamento; ci sono già i primi esempi, molto positivi, di chi racconta di aver passato solo qualche minuto in officina intanto che la sua auto veniva controllata – nei rari casi in cui il danno dovesse essere più grave del previsto, Rivian ha già previsto dei veicoli sostitutivi per chi dovrà lasciare la propria auto in officina.