Rivoluzionaria batteria agli ioni di sodio per questa nuova elettrica cinese

In Cina, l'arrivo imminente del Yiwei E10X, veicolo elettrico supportato da Volkswagen e sviluppato da JAC Motors, rappresenta una svolta significativa: sarà la prima EV ad essere alimentata da batterie al sodio-ion.

Questo passaggio è stato accolto con grande interesse dagli esperti del settore, poiché le batterie al sodio-ion stanno emergendo come una potenziale componente cruciale nelle future serie di batterie per veicoli elettrici.

Queste batterie mostrano un enorme potenziale nell'ambito dello stoccaggio energetico stazionario e nell'alimentazione di veicoli leggeri, offrendo una valida opzione anche per le auto elettriche di livello base.

Rispetto alle più comuni batterie al litio ferro-fosfato (LFP), le batterie al sodio-ion si presentano come una soluzione più economica e in grado di fornire prestazioni superiori in condizioni climatiche molto fredde.

Tuttavia, il loro svantaggio principale risiede nella minore densità energetica rispetto ad altre opzioni disponibili sul mercato.

La Yiwei E10X, una hatchback a quattro porte, segna un passo significativo nel panorama delle auto elettriche, soprattutto in Cina. JAC Motors, al 75% controllata da Volkswagen e con il 50% posseduto dalla casa madre Anhui Jianghuai Automobile Group Holdings (JAG), si appresta a lanciare sul mercato questa rivoluzionaria vettura nel prossimo futuro.

Tuttavia, a causa della minore densità energetica di queste batterie, rispetto alle celle al litio, la Yiwei si presenta come una vettura più adatta a un contesto cittadino, dove sono avvantaggiate le auto di dimensioni ridotte e le tratte meno impegnative.

La scelta di utilizzare batterie al sodio-ion, pur offrendo benefici in termini di costo e prestazioni in climi freddi, ha limitato l'autonomia del veicolo, che è di circa la metà rispetto alla Yiwei 3, dotata di batterie al litio.

Il presidente del marchio Yiwei, Xia Shunli, vede le batterie al sodio-ion come il catalizzatore che potrebbe spingere l'adozione su larga scala dei veicoli elettrici, affermando che diventeranno un'importante alternativa alle batterie LFP, promuovendo così l'espansione delle auto elettriche su larga scala a costi più accessibili.

Mentre l'introduzione di questa tecnologia potrebbe contribuire a ridurre i costi delle auto elettriche, rimane evidente che sarà necessario un imponente sforzo infrastrutturale per rendere gli EV altrettanto appetibili quanto i veicoli a motore a combustione interna, soprattutto in mercati come gli Stati Uniti.

La creazione di una rete adeguata di stazioni di ricarica rappresenta ancora una delle sfide più significative, assieme alla riduzione dei costi dei veicoli, che va affrontata prima che le auto a batteria possano competere con successo con i tradizionali veicoli a combustione interna.