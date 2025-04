Spirit 70: la Porsche 911 celebra 70 anni di eccellenza

Nel cuore di una strategia che celebra il suo passato glorioso senza mai distogliere lo sguardo dal futuro, Porsche arricchisce la sua collezione Heritage Design con un modello che trasporta gli appassionati in un viaggio nostalgico attraverso gli anni '70 e i primi '80. La nuova 911 Spirit 70, terza creazione della serie limitata Heritage Design, si presenta come una cabriolet che unisce le prestazioni all'avanguardia della piattaforma GTS con un'estetica che omaggia un'epoca fondamentale per l'identità del marchio di Stoccarda. Limitata a soli 1.500 esemplari nel mondo, questa edizione speciale arriva sul mercato italiano con un prezzo di partenza di 250.153 euro, posizionandosi come oggetto del desiderio per collezionisti e appassionati del brand.

La 911 Spirit 70 non è semplicemente una rivisitazione nostalgica, ma una reinterpretazione contemporanea dello spirito degli anni '70 attraverso dettagli esclusivi. Basata sulla potente GTS Cabriolet dotata di cambio automatico PDK e sistema T-Hybrid, la vettura mette a disposizione ben 541 CV di pura potenza Porsche. L'attenzione ai dettagli si manifesta anzitutto nella livrea, con la creazione di una tonalità appositamente sviluppata denominata Olive Neo, che rappresenta perfettamente l'estetica dell'epoca di riferimento.

Questa colorazione si abbina armoniosamente ai cerchi Sport Classic dal design Fuchs, proposti nell'esclusiva finitura Bronzite che aggiunge un tocco di raffinatezza vintage all'insieme. Il telaio del parabrezza in nero lucido completa l'estetica esterna, mentre sul cofano spiccano tre eleganti strisce in nero satin, riprese con maestria anche sul tessuto della capote nera per creare continuità visiva.

Un design che racconta storie

La personalità della Spirit 70 si esprime anche attraverso i simboli che ne decorano la carrozzeria. Sulle fiancate, grafiche specifiche e un adesivo rotondo con numero di gara personalizzabile richiamano l'heritage sportivo del marchio. Ma sono soprattutto i due loghi esclusivi a raccontare la storia Porsche: quello del marchio, fedele riproduzione dell'originale del 1963, e quello Heritage, ispirato al riconoscimento che veniva conferito ai possessori di 356 che superavano i 100.000 chilometri, simbolo di affidabilità e longevità.

L'habitacolo della 911 Spirit 70 è forse l'elemento che più di tutti trasporta nel passato, grazie alla rielaborazione dell'iconico motivo Pasha nelle tonalità Nero e Olive Neo. Questo pattern caratteristico, che richiama la bandiera a scacchi attraverso una serie di rettangoli, viene proposto in una versione moderna realizzata con fibre fioccate anziché con il velluto jacquard degli anni '70.

Il tessuto Pasha riveste gli inserti centrali dei sedili Plus, dotati di 18 regolazioni elettriche per il massimo comfort, e il vano bagagli. Per i più appassionati, è disponibile come optional l'estensione di questo rivestimento anche agli schienali e alla plancia, per un'immersione totale nell'atmosfera d'epoca. La cura per i dettagli si estende fino alla strumentazione digitale, progettata per richiamare gli strumenti analogici con cifre verdi, motivo ripreso anche nel quadrante dello Sport Chrono.

L'esperienza Porsche Heritage non si limita alla vettura. Il marchio ha sviluppato un'intera collezione Lifestyle coordinata che comprende un esclusivo cronografo con quadrante Pasha in nero satin, capi d'abbigliamento, accessori e modellini, permettendo agli appassionati di estendere l'esperienza Heritage oltre la guida. La vocazione all'innovazione del marchio si manifesta anche nell'annuncio di una prossima applicazione dedicata per Apple Vision Pro, che consentirà di configurare virtualmente la vettura attraverso la realtà aumentata, unendo così tradizione e tecnologia in un'esperienza immersiva.

Con la 911 Spirit 70, Porsche conferma la sua capacità unica di guardare al passato per ispirare il futuro, creando automobili che sono allo stesso tempo oggetti di desiderio, simboli di status e capsule del tempo che racchiudono decenni di passione automobilistica. Una strategia che continua a rafforzare il legame emotivo tra il marchio e la sua fedele comunità di appassionati, perpetuando un'eredità che va ben oltre le prestazioni straordinarie.