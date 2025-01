Saldi di inizio anno: Fiat Panda Hybrid a 138 euro al mese

Fiat ha annunciato una nuova promozione per la Panda 1.0 70cv Hybrid, rivolta a chi intende sostituire un veicolo omologato fino a EURO 4. L'offerta prevede significativi incentivi economici, con uno sconto complessivo che può arrivare fino a 6.000 €.

Le condizioni dell'offerta

L'iniziativa include:

4.500 € di sconto in caso di rottamazione di un veicolo idoneo.

Un ulteriore incentivo di 1.500 € per chi sceglie di finanziare l'acquisto tramite Stellantis Financial Services.

Il prezzo di listino della Panda Hybrid è fissato a 15.950 € (esclusi IPT e contributo PFU). Grazie alla promozione, il prezzo scende a 11.450 €. Optando per il finanziamento, il costo si riduce ulteriormente a 9.950 €.

Esempio di finanziamento

Per chiarire le condizioni, ecco un esempio di finanziamento proposto da Stellantis Financial Services:

Prezzo promozionale : 9.950 €

Anticipo : 0 €

Importo totale del credito : 10.319 €, comprensivo del servizio Identicar per 12 mesi (271 €).

Spese di istruttoria : 395 €

Importo totale dovuto: 13.395 €

Il piano prevede il pagamento di 36 rate, così strutturate:

35 rate mensili da 138 €, comprensive del servizio facoltativo Extended Care Premium (2,72 €/mese).

Rata finale residua: 8.521,8 €.

Altri costi e dettagli

TAN fisso : 8,75%

TAEG : 12,72%

Spese di incasso mensili: 3,5 €

Imposta sostitutiva: 24,95 €

Chilometraggio massimo incluso: 15.000 km. Per ogni chilometro eccedente, verrà applicato un costo di 0,1 €/km.

Scadenza dell'offerta

L'offerta è valida esclusivamente per clienti privati e per contratti stipulati entro il 31 gennaio 2025. Questa iniziativa mira a incentivare il rinnovo del parco auto circolante, favorendo l'acquisto di veicoli più moderni e a minor impatto ambientale. Chiunque fosse interessato può contattare le concessionarie Fiat per ulteriori informazioni.