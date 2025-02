Se compri questa BMW, incontri Valentino Rossi

BMW ha presentato la M4 CS Edition VR46, un'edizione limitata della sportiva tedesca dedicata a Valentino Rossi in occasione del suo 46° compleanno. L'auto, disponibile in 92 esemplari, è stata progettata con il coinvolgimento diretto del nove volte campione del mondo di motociclismo.

Questa serie speciale rappresenta un omaggio al pilota italiano, che oggi corre nel campionato Endurance con il team WRT supportato da BMW. Il numero 46, da sempre associato a Rossi, è un elemento chiave del design sia esterno che interno dell'auto.

La M4 CS Edition VR46 sarà prodotta in due versioni: Sport e Style, ciascuna limitata a 46 esemplari. La variante Sport presenta una carrozzeria blu metallizzato Marina Bay con il numero 46 sulle portiere in blu Tanzanite. La Style, invece, sfoggia una livrea blu opaco Frozen Tanzanite con le cifre in blu metallizzato Frozen Marina Bay.

Entrambe le versioni sono caratterizzate da numerosi dettagli in giallo fluo, colore iconico di Valentino Rossi. Questi includono il profilo del doppio rene anteriore, una razza dei cerchi in lega, le pinze freno e vari elementi della carrozzeria.

L'abitacolo della M4 CS Edition VR46 riflette lo stile distintivo del pilota. I rivestimenti sono in Blu Notte con dettagli gialli sui sedili M Carbon, sulle cuciture delle portiere e sul volante. Il logo VR46 è presente sui poggiatesta, mentre sul tunnel centrale è impressa la numerazione progressiva dell'esemplare.

Sotto il cofano, la BMW M4 CS Edition VR46 mantiene il potente sei cilindri in linea da 3.0 litri biturbo della versione standard. Il motore eroga 551 CV e 650 Nm di coppia, permettendo un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi. La velocità massima è limitata elettronicamente a 302 km/h. La trazione integrale M xDrive con frizione multidisco assicura una distribuzione ottimale della potenza, con la possibilità di trasformare l'auto in una pura trazione posteriore disattivando il controllo di stabilità.

L'acquisto della BMW M4 CS Edition VR46 include la possibilità di incontrare Valentino Rossi nel suo ranch di Tavullia e di partecipare a una giornata BMW M Driving Experience sul circuito di Misano. Il prezzo da pagare, però, è piuttosto salato: oltre 170 mila euro.