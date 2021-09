Se volete essere uno 007 con questo Defender V8 potreste diventarlo

Per celebrare l’uscita del 25esimo film di James Bond, intitolato “No Time to Die”, Land Rover ha svelato un nuovo Defender V8 “Bond Edition”; si tratta di una versione speciale costruito sull’allestimento più prestazionale disponibile al momento. Limitata a 300 esemplari in tutto il mondo, l’edizione speciale è disponibile sia nella versione 90 a tre porte che nella versione 110 a cinque porte a passo lungo.

Sotto al cofano pulsa un mastodontico 5 litri V8 da 518 Cavalli che, nonostante la massa, consente di coprire lo scatto da 0 a 100 in poco meno di 5 secondi e toccare una velocità massima di 240 km/h. Inoltre, è disponibile una messa a punto specifica della trasmissione e delle sospensioni che offrono una migliore stabilità e dinamica di guida. Rispetto al modello più prestazionale disponibile in commercio, Defender V8 Bond Edition presenta una serie di dettagli stilistici su misura ereditati in parte dall’allestimento Black Pack e riflettono le caratteristiche dell’auto inserita nell’iconico film.

Oltre ai cerchi in lega nera da 22 pollici e alle pinze dei freni blu, presenta un badge “Defender 007” sul posteriore e una serie di piccole modifiche anche all’interno che la rendono ancora più esclusiva. Inoltre, come se non bastasse, sono presenti una serie di luci di cortesia che di notte proiettano il logo del più famoso degli agenti segreti in prossimità delle porte dell’auto.

Attesi sul mercato solo 300 esemplari anche se non è chiaro come verranno distribuiti e commercializzati in tutto il mondo; al momento, stando a quanto riportato da Autocar, 15 di essi saranno disponibili in Inghilterra. Il prezzo? Rimane ancora un mistero, possiamo solo dirvi che l’attuale Land Rover Defender V8 ha un prezzo di 125mila euro nel modello 90, mentre la più lunga 110 supera i 130mila euro.