A seguito di recenti indiscrezioni sul futuro incerto di Seat, Schäfer, CEO del Gruppo Volkswagen, ha dichiarato ad Autocar: “Non stiamo uccidendo Seat. Dobbiamo solo decidere sul suo futuro. Stiamo ancora lavorando a un piano per Seat, nulla cambierà fino al 2028 o al 2029. È un marchio entry-level per i giovani clienti. Funziona bene davvero in Europa, in particolare in Spagna, Regno Unito e Austria”

Nonostante le osservazioni, l’alto funzionario ha anche affermato: “Cupra è il futuro di Seat. Cupra è la reinvenzione di Seat che va avanti. Cupra passerà molto più velocemente all’elettrificazione”. Infatti, Cupra si è impegnata a offrire una serie di veicoli elettrici nei prossimi anni, mentre Seat deve attendere che il costo delle batterie scenda per iniziare a elettrificare la sua gamma più conveniente. In seguito alla dipartita della Mii Electric, la cugina della e-Up!, Seat può contare solamente su tre modelli PHEV.

Cupra è stato un successo in termini di vendite e redditività, a differenza della Seat, attualmente non redditizia, che ha visto un calo significativo delle vendite anno su anno negli ultimi mesi, in parte a causa della carenza di semiconduttori. Tuttavia, Schäfer ha chiarito Cupra “non è un giocatore di volume”, offrendo prodotti con margini più elevati e mirando a un diverso “pubblico ribelle e giovane“.

Il problema di Seat è che il gruppo VW ha già a disposizione un marchio ad alto volume e di enorme successo conosciuto con il nome di Skoda, e Seat, perdendeo la declinazione sportiva, appare ora sempre meno interessante. Secondo Schäfer, una possibile idea per il futuro è trasformare Seat in un marchio di mobilità, qualcosa che è già stato accennato dal concetto di quadriciclo elettrico e dallo scooter elettrico Mo 125 (qui la nostra prova). Una mossa di questo tipo, renderebbe Seat l’equivalente del Gruppo VW di Mobilize (Gruppo Renault) e le consentirebbe un po’ di respiro. Tuttavia, fino a quando l’Europa non vieterà i veicoli alimentati da ICE, Seat continuerà a offrire la sua vasta gamma di veicoli dal gruppo B a quello D.