Seat Leon: nuova generazione verrà svelata a gennaio

Nel corso dei giorni passati è stata resa nota la data ufficiale che sarà destinata alla presentazione della nuova generazione della Seat Leon. Dunque, tutti gli appassionati di auto e motori dovranno attendere sino al 28 gennaio del 2020 per per scoprire l’aspetto della nuova compatta della Casa Automobilistica spagnola. L‘arrivo della quarta generazione della Seat Leon – previsto dunque tra circa un mese – è stato annunciato attraverso la pubblicazione di un video di pochi secondi. Inoltre, il breve filmato svela in anteprima alcuni dettagli che andranno a caratterizzare la nuova auto berlina del marchio Seat.

Visionando il video, ciò che salta subito all’occhio e che cattura immediatamente l’attenzione riguarda l’illuminazione, sia interna che esterna. Dunque, a quanto pare, la nuova generazione della Leon sarà caratterizzata dalla presenza di fanali LED del tutto innovativi che saranno accompagnati da indicatori dinamici. Inoltre – come si può notare dal video teaser che troverete di seguito – l’inconfondibile carattere della berlina sarà sottolineato dalla presenza di una striscia luminosa che unisce le estremità della coda.

Tra l’altro si nota al disotto del logo dell’Azienda spagnola – posizionato al centro del portellone – la presenza del nome dell’auto, Leon. Il breve filmato annuncia anche un’altra particolare caratteristica della nuova generazione della Seat Leon, ossia la presenza di un faro molto particolare poiché proietta una parola: “Hola!”. Dunque, l’auto del marchio spagnola sarà anche in grado di “salutare” attraverso l’utilizzo di un gioco di luci. Tutto ciò sarà possibile grazie alla presenza di un sistema di illuminazione totalmente innovativo.

Purtroppo il breve filmato non svela molto degli interni della nuova Leon. Nonostante ciò è possibile comprendere che il team che ha lavorato alla progettazione del veicolo, ha avuto un occhio di riguardo anche per il sistema di illuminazione che si trova all’interno dell’auto. Dunque, anche in questo caso, tutto è stato progettato per ottimizzare l’esperienza di guida e per garantire ai passeggeri il maggior comfort possibile. Per fare ciò sono state inserite nell’abitacolo delle luci che si diffondono grazie ad una striscia LED che “percorre” cruscotto e portiere.